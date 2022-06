Brasile: Flamengo con il maggior numero di tifosi (più di 50 milioni), stravinto il derby di Rio

Che in Brasile il Flamengo fosse il club più seguito nel Paese si sapeva già. Adesso c’è anche un sondaggio di una società di consulenza che può confermare questi dati. E non solo, perché si è registrato anche un aumento di tifosi in percentuale quest’anno rispetto alle passate stagioni. Il club rossonero di Rio de Janeiro conta più di 50 milioni di tifosi in Brasile.