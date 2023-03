Brasile, giocatori Ypiranga “imprigionati” negli spogliatoi a fine primo tempo

Il match, valido come semifinale d’andata del Campionato Gaúcho, è stato disputato domenica scorsa tra Ypiranga e Gremio, all’Estádio Olímpico Colosso da Lagoa di Erechim, nello Stato del Rio Grande do Sul. Nella pausa tra primo e secondo tempo i giocatori di casa si sono resi conto di non poter uscire dagli spogliatoi, e presto sui social è stato diffuso un video che mostra come i calciatori e un’altra persona cercano di forzare la serratura per liberarsi. Alla fine riescono a uscire e giocare la ripresa.