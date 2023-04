Brasile, giornalista a bordo campo viene colpito da qualcosa: la macabra scoperta

Durante l'andata della finale playoff del Campeonato Gaucho tra Caxias e Gremio è andato in scena un episodio particolare e macabro: una dentiera è piovuta dagli spalti...

Un fatto curioso è accaduto durante il match tra Caxias e Gremio, finale d'andata playoff del Campeonato Gaucho. Fernando Becker, giornalista presente a bordo campo all'Estádio Centenário per seguire la partita, si è visto suo malgrado protagonista di un episodio alquanto particolare e...macabro. Ad un certo punto Becker si è sentito colpire al braccio da uno strano oggetto, molliccio e gelatinoso.

Insomma, non qualcosa di comune all'interno di uno stadio. E in effetti l'oggetto misterioso si è rivelato essere...una dentiera che, dopo aver urtato il braccio del giornalista, è caduta sul terreno di gioco vicino alla linea laterale.

Il fatto è avvenuto negli attimi in cui i padroni di casa del Caxias sono andati in vantaggio. Becker allora ha capito che la dentiera deve essere caduta dalla bocca di un tifoso, forse troppo euforico per la rete appena segnata dalla sua squadra. L'episodio è stato raccontato direttamente dal giornalista che ha postato due video sul suo profilo Twitter.