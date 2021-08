Brasile, il Moto Club de São Luís adotta sul pullman un bambino che viveva per strada

I giocatori del Moto Club, club della Série D brasiliana, hanno fatto un bel gesto con un giovane 13enne durante una trasferta a Penalva. La squadra ha incontrato il ragazzo che vive per strada facendo il venditore ambulante e...

Al di là dei riflettori, dei milioni e milioni di euro, di Messi, Neymar, Paris Saint-Germain o Sergio Ramos, il calcio continua a raccontare, giorno dopo giorno, storie che dimostrano come sia più di un semplice sport. L’ultima pagina lieta arriva dal Brasile, dove il Moto Club de São Luís, capitale dello stato del Maranhão, attualmente militante nella Série D brasiliana. La squadra si stava recando in pullman nella città di Penalva, a circa 130 chilometri di distanza da casa, per una festa in occasione dell’anniversario del comune e la riapertura dello stadio.

Durante il viaggio i giocatori si sono imbattuti in un ragazzo di 13 anni… E, come riferito dal team sui profili social ufficiali, si tratta di un bambino abbandonato dai genitori che vive per strada, lavorando come venditore ambulante di bibite e succhi di frutta. Tutti quanti si sono meravigliati della situazione di Mateus. Così prima gli hanno regalato una maglia da gioco e poi hanno comprato tutte le bevande, dandogli dei soldi extra e dei vestiti. Inoltre, il 13enne ha avuto il lusso di condividere il viaggio con i calciatori e guardare la partita. Mateus ha avuto una vita davvero difficile ma non dimenticherà mai il nobile gesto di questi "supereroi". Forse la giornata più bella della sua vita.