Brasile, il San Paolo non ne vuol più sapere di André Anderson: il motivo è incredibile!

Sfortunata la parentesi al San Paolo per André Anderson. Il trequartista brasiliano classe '99 della Lazio, in prestito al Tricolor Paulista dall'aprile 2022, è tornato a Formello dopo essere stato scaricato per un motivo assurdo.

Per André Anderson il prestito al San Paolo non è stato di certo entusiasmante. Solo 12 presenze in poco più di un anno dal suo arrivo al club paulista. Rendimento e numeri tali da non indurre il San Paolo ad esercitare il diritto di riscatto in favore della Lazio.