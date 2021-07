Brasile, il São Caetano ingaggia come nuovo giocatore un cantante funk

Si chiama MC Livinho, ha dieci milioni di follower su Instagram e già in due altre occasioni stava per firmare con una squadra. Adesso giocherà col club di Serie D brasiliana, vicecampione della Copa Libertadores nel 2002

Calcio e musica si incontrano di nuovo, stavolta quasi letteralmente. Un cantante funk, popolarmente conosciuto come MC Livinho, è diventato da domenica un nuovo giocatore del São Caetano, club della Serie D brasiliana, ultima divisione a livello nazionale. L’amministratore delegato, Manoel Sabino Neto, assicura a Globo Esporte che “non ci saranno scherzi, viene ad allenarsi e giocare per davvero, conosciamo le sue qualità tecniche”.

Per i dirigenti dell’Azulão quest’arrivo è molto importante. “La nostra intenzione – aggiunge Neto – è di collocare il São Caetano tra le cinque squadre più importanti dello stato di San Paolo, quindi questo acquisto è importante in termini di visibilità”. MC Livinho, infatti, è uno degli artisti più popolari in Brasile con centinaia di milioni di visualizzazioni delle sue canzoni.