Brasile, l’omaggio a Pelé in campo ha sconcertato i tifosi: le reazioni sui social

I fan sono rimasti scioccati quando la bambola per Pelè è entrata in campo prima della partita, principalmente perché assomigliava molto poco alla leggenda brasiliana e aveva un sorriso spaventosamente inquietante.

In Brasile la figura leggendaria di Pelé, scomparso il 29 dicembre scorso all'età di 82 anni dopo la sua battaglia contro il cancro, viene ancora omaggiata e onorata in campo. In occasione della gara d'andata della finale del Campeonato Pernambucano tra Retrô e Sport Recife, una bambola gigante di Pelè ha fatto il suo ingresso in campo prima del calcio d'inizio. Gli applausi non si sono fatti attendere, ma alcuni dettagli hanno fatto storcere il naso ai più.