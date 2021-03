Brasile: per incentivare le vaccinazioni scende in campo il Cruzeiro, con una maglia speciale

Troppi morti in Brasile per l’emergenza Covid-19, tanto che il campionato paulista si fermerà dopo i match dello scorso weekend, da qui la speciale maglia sfoggiata dal Cruzeiro…

Le morti da Covid non accennano a diminuire in Brasile, soprattutto nella regione di Minas Gerais, una delle più colpite, tanto che si è arrivati alla spaventosa cifra di 22.007 decessi. Importante fare il massimo per diminuirli, cosa che passa soprattutto da una rapida somministrazione del vaccino, ed è qui che entra in gioco la bellissima iniziativa firmata Cruzeiro…

Il club, fondato dalla colonia italiana di Belo Horizonte, è sceso in campo la scorsa notte contro l’America FC con una maglia speciale, riportante la scritta “Vaccina già”. L’obiettivo è quello di sensibilizzare le persone a vaccinarsi, e di combattere i cosiddetti no-vax, sensibilizzando ancor di più l’opinione pubblica. Per stimolare ancor di più le persone il Cruzeiro ha anche diffuso sui propri social l’immagine della stessa maglia, poi indossata nel corso del match. Il campionato andrà ora in pausa, si spera non per troppo tempo.