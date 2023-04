Brasile, proteste per il rigore: l’arbitro accoltella un calciatore in campo e scappa in auto

L'arbitro ha dichiarato di aver aggredito il calciatore per legittima difesa, dopo essere stato assalito in campo. I due sono stati poi rilasciati dopo l'interrogatorio in Questura.

Sergio Pace Redattore

Altro spiacevole episodio di violenza in un campo di calcio. Siamo in Brasile, in una partita di un torneo minore nello stato di Minas Gerais. L'assegnazione di un calcio di rigore da parte del direttore di gara ha suscitato forti proteste in campo.

Tra i due è scoppiata una lite che ha provocato una rissa in campo

Un calciatore di 25 anni, appartenente alla squadra che si è vista fischiare contro il penalty, ha iniziato a contestare platealmente l'arbitro.

Ad un certo punto il figlio 14enne dell'arbitro, come si può ben vedere nel filmato, è entrato in campo per consegnare al padre un coltello. Il 47enne direttore di gara, furibondo, ha aggredito il calciatore con innumerevoli coltellate. Subito dopo l'arbitro e il figlio sono usciti dal campo e si sono messi in fuga a bordo di un'auto.

I due, dopo un inseguimento da parte della polizia, sono stati individuati e arrestati. Il calciatore ferito rimane ricoverato in ospedale. Al momento non sono state rese note le sue condizioni.