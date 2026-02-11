derbyderbyderby calcio estero Brentford-Arsenal, i Gunners riusciranno a consolidare il primato? Il pronostico

Brentford-Arsenal, i Gunners riusciranno a consolidare il primato? Il pronostico

Gli uomini di Mikel Arteta sono attesi al Getch Stadium. Riuscirà la capolista a superare l’ostacolo Keith Andrews? Il pronostico
La Premier League scende in campo con il turno infrasettimanale e, tra le tante sfide, regalerà anche un derby londinese: zona ovest contro quella nord. Al Gtech Community Stadium si affronteranno il Brentford di Keith Andrews, che è la grossa rivelazione della stagione in corso, e l’Arsenal di Mikel Arteta. I Gunners dovranno lottare a denti stretti. Riusciranno a consolidare il primo posto?

Brentford-Arsenal: come arrivano le due squadre al match

Il Brenford sta sorprendendo la Premier League: è, attualmente, l’outsider del campionato inglese. Gli uomini di Keith Andrews viaggiano a ritmi elevati e, con sette vittorie nelle ultime 10 gare, si trova al settimo posto in classifica insieme ai campioni del Liverpool. Gli ultimi due successi contro l’Aston Villa e con il Newcastle ha dato ulteriore entusiasmo.

Se invece si pensa alla squadra più bella d’Europa, al momento, non si può che citare l’Arsenal di Mikel Arteta. I Gunners con il loro gioco spumeggiante e l’ottimo momento di forma stanno dominando il campionato. L’obiettivo sarà appunto quello di tenere il maggior distacco possibile dal Manchester City (-6) e consolidare la prima posizione. 56 punti in 25 giornate testimoniano la grande bellezza del club londinese.

Brentford-Arsenal: le probabili formazioni

Il Brentford dovrebbe scendere in campo con il consueto 4-2-3-1. Keith Andrews si affida al suo bomber, colui che sta insidiando Erling Haaland per la lotta di capocannonieri: Igor Thiago. L’Arsenal, invece, è pronto a schierare dal 1’ Zubimendi. L’unico ballottaggio per Mikel Arteta è Gabriel Jesus-Gyokeres.

Brentford (4-2-3-1): Kelleher; Kayode, Ajer, Van den Berg, Henry; Henderson, Janelt; Ouattara, Jensen, Lewis-Potter; Igor Thiago. Allenatore: Keith Andrews.

Arsenal (4-2-3-1): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Zubimendi, Rice; Madueke, Havertz, Eze; Jesus. Allenatore: Mikel Arteta.

Brentford-Arsenal, i Gunners riusciranno a consolidare il primato? Il pronostico- immagine 2
LONDON COLNEY, INGHILTERRA - GENNAIO 27: Gabriel Jesus of, calciatore dell’Arsenal, arriva al Sobha Realty Training Centre. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Il pronostico

Il favorito indiscusso è ovviamente l’Asrenal: la vittoria degli uomini di Mikel Arteta nel Gtech Community Stadium è a quota 1.60. La vittoria del Brentford, per i bookmakers, è quotata a 4.50, mentre il pareggio a 3.70. I Gunners sono troppo in ottima forma, quindi la soluzione migliore è puntare sul 2 FISSO. 

