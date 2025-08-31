Brentford, Wissa attacca il club: “Voglio andare via, non mi lasciano partire”

Il Brentford non lascia partire Yoane Wissa nonostante l'offerta importante del Newcastle: l'attaccante si sfoga sui social

Luca Paesano Redattore 31 agosto - 19:44

Siamo entrati nelle ultime caldissime ore della sessione estiva del calciomercato. Il tempo stringe e i club sono all’opera per mettere appunto gli ultimi colpi, fare gli ultimi ritocchi e sistemare le situazioni rimaste in sospeso. L’ultimo caso del mercato è scoppiato questa mattina in Premier League e ha visto protagonista Yoane Wissa ed il suo Brentford.

Wissa attacca il Brentford: “Il club sta ostacolando la mia cessione” — "Sono rimasto in silenzio per gran parte dell'estate, ma a poche ore dalla chiusura della finestra di trasferimento, sento il bisogno di chiarire che voglio lasciare il Brentford”. Comincia con queste parole un lungo comunicato rilasciato da Yoane Wissa tramite le sue storie Instagram.

L’attaccante congolese, uno dei giocatori chiave del club e autore di ben 19 gol nella passata stagione, ha chiesto apertamente alla dirigenza di esser ceduto. Dopo praticamente due mesi di mercato e nonostante diverse offerte arrivate alle Bees, gli inglesi non hanno ancora accontentato la volontà del calciatore, che ha deciso così di esporsi sui social.

"All'inizio di quest'estate, ho avuto discussioni aperte con la dirigenza del club, compresi i direttori e il nuovo allenatore. Ho espresso chiaramente la mia intenzione di affrontare una nuova sfida e mi è stato confermato, sia a me che ai miei rappresentanti, che il club non avrebbe ostacolato la partenza se fosse arrivata un'offerta ragionevole. Questo è stato anche messo per iscritto”, prosegue la nota di Wissa.

Il calciatore si è messo così all’opera tramite il suo entourage per trovare una nuova sistemazione, fino a raggiungere un accordo con il Newcastle. L’attaccante avrebbe messo così la società al corrente della situazione e ribadendo la sua volontà di accettare l’offerta. “Tuttavia, mentre la finestra di trasferimento si avvicina alla chiusura, il club ha cambiato significativamente la sua posizione, contraddicendo quanto comunicato in precedenza. Le promesse non sono state mantenute e mi rattrista doverlo scrivere per il rispetto che provo per il club e i suoi tifosi”.

Con il tempo che scorre, l’attaccante vede le sue prospettive di addio sempre più ridotte. Tuttavia, continua a non perdere le speranze e annuncia che insisterà affinché il trasferimento vada in porto in queste ultime ore: "Essere costretto a restare oltre quest'estate non farà altro che offuscare quattro anni meravigliosi trascorsi in questo incredibile club, e quindi chiedo ai proprietari e ai dirigenti del Brentford di onorare la loro promessa di lasciarmi andare nelle ultime ore della finestra".