Brighton-Crystal Palace: rinviata per…sciopero dei treni

La sicurezza prima di ogni sfaccettatura - nonostante il più anglosassone degli "the show must go on".

“In questa momento non c’è ancora una nuova data per la partita e i possessori dei biglietti dovrebbero conservare i loro tickets. Una volta confermata una nuova data, i tifosi che hanno acquistano i biglietti della partita e che non potranno assistere al match avranno sette giorni di tempo per richiedere il rimborso”. L'ad della compagine casalinga ha poi sottolineato come i club non fossero totalmente d'accordo con la scelta: "Entrambi i club volevano che la partita si svolgesse nella data originale e c’è stato un dialogo continuo per raggiungere questo obiettivo con tutte le autorità competenti, comprese la polizia del Sussex e del Surrey, altri servizi di emergenza e agenzie locali”.