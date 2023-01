Brizuela su Enzo Fernandez: “Chelsea? Merita di vestire la maglia di un top club”

Sudamerica in movimento dopo il Mondiale tutto argentino...

Redazione DDD

Daniel Brizuela è stato uno degli artefici del nuovo progetto di crescita del River Plate. Capo dell’area scouting della Casa Blanca per più di 6 anni, Brizuela ha contributo alla formazione calcistica di molti talenti. Tra i tanti, i Campioni del Mondo in carica Enzo Fernandez e Julian Alvarez.

Brizuela su Enzo Fernandez

Proprio il centrocampista del Benfica è al centro di alcune voci di mercato. Il Chelsea, infatti, sarebbe disposto a pagare la clausola rescissoria – pari a circa 120 milioni di euro – per portarlo alla corte di Graham Potter.

Intervistato da EuropaCalcio.it, Daniel Brizuela ha elogiato il lavoro di Scaloni e di tutto il suo staff; inoltre, ha raccontato alcuni aneddoti sulla crescita professionale di Fernandez e Alvarez.

Argentina Campione del Mondo, se lo aspettava? “Sapevo che avevamo una grande squadra, molto ben strutturata e con un ricambio all’altezza. Senza dubbio il lavoro di mister e staff tecnico è stato brillante sotto ogni punto di vista. L’Argentina è felice di riportare la Coppa del Mondo in Sud America”.

Uno dei pilastri della Seleccion al Mondiale in Qatar è stato Enzo Fernandez, che è diventato l’oggetto del desiderio delle big europee. Quale futuro prevede per il centrocampista del Benfica? “Conosco Enzo da quando aveva 15 anni – spiega Brizuela su Enzo Fernandez –, abbiamo lavorato al River Plate; aver fatto parte della sua formazione è una soddisfazione unica e personale, impagabile. Al River si lavora molto bene sull’aspetto formativo, l’idea è sempre quella di creare un effetto moltiplicatore, aggiungere strumenti in modo tale che i calciatori possano trovare soluzioni. Si creano sessioni di allenamento che espongono il calciatore a prendere decisioni in modo permanente, con stimoli indotti da varie situazioni di gioco, allenamenti con diversi problemi da risolvere e in questo Enzo è stato bravissimo, molto intelligente e perseverante. Per questo so che è un calciatore che non ha limiti. Sono sicuro che crescerà ulteriormente nell'élite del calcio mondiale e ci resterà per molto tempo”.

Sembra che il Chelsea abbia già raggiunto un accordo economico con Enzo Fernandez e ora dovrà discutere il costo del trasferimento con il Benfica, che chiede 120 milioni di euro per lasciarlo andare… “Ritengo che, senza dubbio, il Chelsea sia uno dei più grandi club a livello mondiale. Enzo rappresenta il calcio delle nuove generazioni e credo che insieme potranno realizzare cose incredibili. Sono contento per tutto quello che sta vivendo Enzo, se lo merita, ha lavorato molto nella sua fase di formazione e oggi con il suo talento sta raccogliendo i risultati di tutta la fatica fatta. Spero che riesca ad avere questa chance, in questo modo avrà la possibilità di vincere molte più cose e perché no in futuro di diventare un campione del mondo a livello di club”.

Al Mondiale abbiamo potuto ammirare le qualità di Julian Alvarez. Possiamo affermare che Araña è il prototipo dell’attaccante moderno? “Julián è un altro caso simile a quello di Enzo Fernandez. Nel suo periodo di formazione, aveva un vantaggio rispetto al resto dei suoi compagni di classe, ovvero la sua umiltà, che lo ha sempre aiutato a sapere cosa doveva migliorare. Julián aveva bisogno di continuare ad imparare e non si è mai fermato, ha anche un cuore instancabile. Senza dubbio è un giocatore moderno, possiede tutte le caratteristiche adatte al calcio del presente e del futuro”.

In una recente intervista Lei ha dichiarato che il River è l’università del calcio. In cosa è migliorato il metodo di lavoro? “Sì, è vero. È il club dove tutti i calciatori d’elite vogliono arrivare, La Casa Bianca come viene chiamata in Argentina. Il River Plate è proprietario di una metodologia e di un DNA unici in questa parte del pianeta, oltre ogni immaginazione. Oggi è un marchio mondiale e rappresenta ciò che le nuove generazioni sognano di raggiungere. Attualmente non sono più al River Plate, ma a tutto ciò che il River aveva già, hanno aggiunto una tecnologia all’avanguardia, senza dubbio un bel salto di qualità”.

Marcelo Gallardo è pronto per allenare in Europa? “Marcelo Gallardo è il miglior allenatore del Sud America e uno dei migliori al mondo, ha assolutamente tutto per poter allenare in Europa e fare di nuovo la storia. Sono sicuro che prima o poi questa situazione si verificherà e sarà un evento da ammirare, soprattutto quando affronterà altri grandi strateghi dalle menti brillanti che fanno del calcio lo sport più bello del mondo. Solo allora sarà il momento di divertirsi e potremo esclamare: Viva il Calcio!”.

Lei è stato capo scouting della Nazionale venezuelana. La qualificazione al Mondiale del 2026 è uno degli obiettivi della Vinotinto allenata da Pekerman? “In questo momento non sto lavorando con José Pekerman in Venezuela. Attualmente ho accettato una grande sfida per la mia carriera, sono l’allenatore della prima squadra del Club Palmaflor del Tropico, in Bolivia, società a cui partecipa anche il grande leader sudamericano Evo Morales. Disputeremo la Copa Sudamericana ed è un evento storico nella zona, dove non c’è mai stato il calcio professionistico. E’ un progetto globale, che mira a dare opportunità al calcio giovanile per le nuove generazioni. Attualmente mi sono separato dallo Staff della Vinotinto. Mi auguro che il Venezuela possa accedere ai prossimi Mondiali, il popolo venezuelano meriterebbe una qualificazione storica, nel paese caraibico c’è molto talento giovanile”.