Bruxelles: “Impossibile ospitare Belgio-Israele per motivi di sicurezza”

La municipalità di Bruxelles, dopo la notizia della scelta dello stadio Re Baldovino come sede del match di Nations League 2024/2025 di calcio tra Belgio e Israele, ha diramato un comunicato definendo la sfida impossibile per motivi di sicurezza

Dopo i fatti dello scorso autunno, con un attacco terroristico a Bruxelles durante il match Belgio-Svezia, ecco che torna alta l'attenzione in Belgio . Nel mirino ora c'è una sfida dei Diavoli Rossi, ora impegnati agli Europei. Per motivi di sicurezza dalla capitale belga fanno sapere che sarà impossibile ospitare la gara con Israele della prossima edizione della Nations League.

"Oggi, e dopo un’analisi coscienziosa e approfondita, è chiaro che l’annuncio dello svolgimento di una partita del genere nella nostra capitale, in questo periodo particolarmente travagliato, provocherà senza dubbio manifestazioni e contromanifestazioni significative, compromettendo così la sicurezza degli spettatori, dei giocatori, degli abitanti di Bruxelles ma anche delle nostre forze di polizia”. Lo ha reso noto in un comunicato ufficiale la municipalità di Bruxelles, dopo la notizia della scelta dello stadio Re Baldovino come sede del match di Nations League 2024/2025 Belgio-Israele.

Il paese israeliano è oggetto in tutto il mondo di contestazioni legate alla guerra in Medio Oriente e per questo le autorità cittadine della capitale belga ritengono impossibile ospitare questo match. Il tutto è nello stesso girone dell’Italia, inserita in questo raggruppamento della Lega A, il gruppo A2, così come la Francia. Ora Domenico Tedesco e i suoi devono pensare a come ripartire dopo il flop con la Slovacchia. L'attenzione al futuro, però, è già partita. A Bruxelles il match tra Belgio e Israele è pericoloso.