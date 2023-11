Bucarest, Mircea Lucescu lascia il derby prima della fine: “Questo non è calcio…”

Il Luce c'era anche in Romania-Svizzera 1-0, è rimasto in tribuna e ha guardato la partita con Gică Hagi. Al derby perso dalla Dinamo Bucarest contro la FCSB Steaua erano presenti anche Vlad Chiriches, ex Napoli e Sassuolo in stampelle dopo l'operazione, e il talento Octavian Popescu a sua volta infortunato. Entrambi sono della FCSB.