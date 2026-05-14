L'Arsenal sta vivendo una vera e propria stagione speciale. I Gunners sono in piena lotta per vincere la Premier League e si trovano anche in finale di Champions League. L'appuntamento con la coppa dalle grandi orecchie è un evento attesissimo dai tifosi dopo ben 20 anni di attesa. La finale di Champions League 2026 si terrà sabato 30 maggio alla Puskas Arena di Budapest e a sfidarsi saranno ovviamente l'Arsenal e il PSG. Il club londinese ha offerto un biglietto gratuito (non trasferibile) per lo stadio a tutto il personale che non sarà impegnato per lavorare durante la finale. Tuttavia, per usufruire della generosa offerta, c'è un obbligo importante, ovvero raggiungere Budapest acquistando un pacchetto tramite un'agenzia esterna con un volo charter che costa ben 859 sterline, pari a quasi 1000 euro.

LONDRA, INGHILTERRA - 5 MAGGIO: Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, festeggia la qualificazione alla finale di UEFA Champions League 2025/26 con Kai Havertz, Noni Madueke e Declan Rice dell'Arsenal dopo la vittoria della squadra nella semifinale di ritorno di UEFA Champions League 2025/26 tra Arsenal FC e Atletico de Madrid all'Arsenal Stadium il 5 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

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La furia dello staff e l'indignazione dei tifosi

Quasi un terzo delloha accettato subito l'offerta, in quanto si tratta di un'occasione irripetibile, ma in molti non l'hanno presa per niente. Il quotidiano ingleseha svelato che molti membri del personale si sentonoe delusi, oltre che poco valorizzati dalla società dopo una stagione storica. Ad essere furiosi non sono solo i membri dello, ma anche i tifosi. Sui social è partita una vera e propriacontro laI sostenitori sono stati durissimi, utilizzando termini come "patetico", "vergognoso" e "imbarazzante". C'è inoltre chi fa notare, con forte indignazione, chequest'anno ha incassato circadi euro solo dalla

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L'impietoso paragone col PSG e la difesa del club

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Arsenal staff members have been left angered and disappointed after being charged £859 to travel for the Champions League Final in Budapest.



Meanwhile PSG are covering the travel costs for all its employees.



— @TeleFootball pic.twitter.com/QXUv7ZQHEX — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 13, 2026

In finale, come già detto, ci sarà anche il, e la differenza di approccio tra i due club è totale. I francesi hanno infatti regalato il(viaggio più biglietto) a centinaia di dipendenti dello staff, definendo la mossa come un ringraziamento per la. L'Arsenal, sommerso dalle polemiche per questo impietoso confronto, si è difeso citando la propria filosofia di sostenibilità; una giustificazione che sottintende la netta diversità economica rispetto al, che ha dietro di sé il pozzo senza fondo del fondo sovrano del

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