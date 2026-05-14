L'Arsenal regala il biglietto per la finale di Champions ai dipendenti, ma li obbliga a pagare 1000 euro di volo. Scoppia la polemica e il paragone col PSG
L'Arsenal vola in finale di Champions: l'esultanza di Arteta e Trossard
L'Arsenal sta vivendo una vera e propria stagione speciale. I Gunners sono in piena lotta per vincere la Premier League e si trovano anche in finale di Champions League. L'appuntamento con la coppa dalle grandi orecchie è un evento attesissimo dai tifosi dopo ben 20 anni di attesa. La finale di Champions League 2026 si terrà sabato 30 maggio alla Puskas Arena di Budapest e a sfidarsi saranno ovviamente l'Arsenal e il PSG. Il club londinese ha offerto un biglietto gratuito (non trasferibile) per lo stadio a tutto il personale che non sarà impegnato per lavorare durante la finale. Tuttavia, per usufruire della generosa offerta, c'è un obbligo importante, ovvero raggiungere Budapest acquistando un pacchetto tramite un'agenzia esterna con un volo charter che costa ben 859 sterline, pari a quasi 1000 euro.
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La furia dello staff e l'indignazione dei tifosiQuasi un terzo dello staff ha accettato subito l'offerta, in quanto si tratta di un'occasione irripetibile, ma in molti non l'hanno presa per niente bene. Il quotidiano inglese Telegraph ha svelato che molti membri del personale si sentono arrabbiati e delusi, oltre che poco valorizzati dalla società dopo una stagione storica. Ad essere furiosi non sono solo i membri dello staff, ma anche i tifosi. Sui social è partita una vera e propria rivolta contro la dirigenza. I sostenitori sono stati durissimi, utilizzando termini come "patetico", "vergognoso" e "imbarazzante". C'è inoltre chi fa notare, con forte indignazione, che l'Arsenal quest'anno ha incassato circa 140 milioni di euro solo dalla Champions.
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L'impietoso paragone col PSG e la difesa del clubIn finale, come già detto, ci sarà anche il PSG, e la differenza di approccio tra i due club è totale. I francesi hanno infatti regalato il servizio completo (viaggio più biglietto) a centinaia di dipendenti dello staff, definendo la mossa come un ringraziamento per la stagione. L'Arsenal, sommerso dalle polemiche per questo impietoso confronto, si è difeso citando la propria filosofia di sostenibilità finanziaria; una giustificazione che sottintende la netta diversità economica rispetto al PSG, che ha dietro di sé il pozzo senza fondo del fondo sovrano del Qatar.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Arsenal staff members have been left angered and disappointed after being charged £859 to travel for the Champions League Final in Budapest.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 13, 2026
Meanwhile PSG are covering the travel costs for all its employees.
— @TeleFootball pic.twitter.com/QXUv7ZQHEX
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