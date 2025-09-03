Bulgaria-Spagna, il pronostico di DDD: i campioni d’Europa strafavoriti

Bulgaria-Spagna, il pronostico di DDD in merito a questa sfida valida per la prima giornata delle qualificazioni al prossimo Mondiale.

Gennaro Dimonte 3 settembre - 16:26

Bulgaria-Spagna sarà tra i match che apriranno ufficialmente i gironi di qualificazione al prossimo Mondiale itinerante tra Stati Uniti, Canada e Messico nel 2026. La prima sosta dei campionati ha portato a questa sfida sicuramente complicata per i padroni di casa contro i campioni d'Europa in carica. Appuntamento a giovedì 4 settembre al National Stadium Vassil Levski di Sofia. Questo il pronostico della redazione di DDD.

Bulgaria-Spagna, il momento delle due squadre — Non è di certo un periodo fantastico per il calcio bulgaro. La retrocessione nella Lega C di Nations League dopo il doppio confronto perso contro l'Irlanda ha sicuramente cambiato le prospettive di questa nazionale. Lo dimostrano il 2-2 interno contro Cipro e la pesante scoppola per 4-0 contro la Grecia nell'ultimo specchio dedicato alle amichevoli a giugno. Servirà più di una prestazione orgogliosa per cercare di portare punti a casa in questo match.

Non è riuscito il double Europei-Nations League invece agli iberici, reduci dal 3-2 contro il Portogallo in finale dopo i calci di rigore. Momento decisamente positivo per una nazione che si è ringiovanita ed è piena zeppa di talenti cristallini, capaci di cambiare le partite con una sola giocata. Spagna che non perde dal 22 marzo 2024, in amichevole contro la Colombia. L'ultima sconfitta in match ufficiali invece risale al 2023 contro la Scozia nelle qualificazioni agli Europei.

Le probabili formazioni — Formazione al completo per Ilian Iliev con un tutto sommato offensivo 3-4-2-1. Il metronomo del Leeds Gruev sarà il perno del centrocampo bulgaro, davanti la coppia Petkov-Despodov farà da supporto all'unica punta Kraev, in forza al Casa Pia in Portogallo.

Classico 4-3-3 per De la Fuente con il terzetto giovane in difesa Mingueza-Huijsen-Cucurella. Convocato il Pallone d'Oro Rodri ma partirà in panchina, ci sarà Zubimendi al suo posto con Fabian Ruiz e Pedri. Davanti la stella Yamal e Williams ai lati e Oyarzabal come riferimento offensivo. Convocati ma in panchina i due del Como Morata e Rodriguez.

BULGARIA (3-4-2-1): Iliev; Nedyalkov, Antov, Petrov; Minkov, Milanov, Gruev, Nurnberger; Petkov, Despodov; Kraev. Allenatore: Ilian Iliev;

SPAGNA (4-3-3): Simon; Mingueza, Huijsen, Cucurella; Fabian Ruiz, Zubimendi, Pedri; Yamal, Oyarzabal, Williams. Allenatore: Luis de la Fuente.

Bulgaria-Spagna, il pronostico di DDD — Sembra sulla carta una sfida impari, con la roja decisamente favorita per questa sfida in programma a Sofia. Nei tre precedenti giocati i bulgari hanno pareggiato una volta nel 1996 ma non hanno mai avuto l'opportunità di giocare in casa. Pronosticare un risultato largo per la Spagna però non è utopia e resta la soluzione più probabile. Ipotizzare uno 0-3 a quota 5.50 forse è più di un'ipotesi.

PRONOSTICO: 2+OVER 2.5