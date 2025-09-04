In Italia e Spagna, già da alcuni mesi, si parla della possibilità di disputare una partita del campionato nazionale all'estero . Segnatamente, per quanto riguarda la Serie A la Lega Calcio vorrebbe organizzare Milan-Como a Perth, in Australia; mentre la Federcalcio spagnola starebbe cercando di pianificare la sfida tra Barcellona e Villareal a Miami, negli Stati Uniti. Progetti innovativi , rivoluzionari per certi versi, ma che non trovano il benestare di tutti.

La Bundesliga si schiera contro le partite di campionato all'estero

Dalla Germania arriva un forte schieramento in senso contrario alla possibilità di vedere partite di Bundesliga al di fuori della terra tedesca. La chiusura arriva dal presidente del consiglio di sorveglianza della Lega Calcio tedesca, Hans-Joachim Watzke, che ricopre anche la carica di vicepresidente della Federcalcio tedesca e della Uefa. "Finché sarò io il responsabile della Lega, non ci sarà nessuna partita all’estero, per quanto riguarda le competizioni ufficiali. Punto e basta. Non è soggetto a interpretazioni. Penso che alla Uefa siano in più persone a decidere su questo. Ma per quanto riguarda la Uefa, la mia opinione è relativamente chiara".