Buruk: “Il Besiktas ha meritato la vittoria. L’arbitro? Ci ha penalizzati”

L'allenatore turco ha avuto qualcosa da ridire sulla gestione arbitrale del derby turco

Federico Grimaldi 29 marzo - 22:24

Un Buruk come da tempo non si vedeva, quello che si è presentato ai microfoni nel post-partita del derby perso contro il Besiktas. La sconfitta di oggi è la prima in assoluto in campionato. L'allenatore turco non ha condiviso particolarmente alcune scelte arbitrali durante l'arco del match.

Galatasaray, le parole di Buruk — "L'uomo in meno ci ha penalizzati. Rimanere in 10 dopo 30' di gioco è invalidante e ci ha abbattuto mentalmente. Purtroppo, dopo quanto si era parlato negli ultimi tempi, mi aspettavo qualche errore arbitrale. Siamo stati ingenui a prendere il primo gol, ma non riesco a capire l'espulsione di Frankowski. Se ne parlerà molto, perché Sanchez era in una posizione di vantaggio rispetto all'avversario e non capisco il motivo per il quale il Var non sia intervenuto. A che serve se poi non si utilizza? Ci sono così tanti punti interrogativi nella nostra mente. Ci sono punti interrogativi nella mente di tutti nel mondo del calcio. È una stagione con molte imperfezioni, come non mai nella storia del calcio. Speriamo che la stagione finisca bene.

Però non possiamo dare tutta la colpa agli arbitri. Dobbiamo fare anche autocritica e per questo, siamo molto dispiaciuti per la sconfitta", così Buruk ha commentato la partita di oggi. Ha avuto modo anche di fare i complimenti ai propri avversari: "Mi congratulo con il Besiktas, hanno fatto un grande sforzo oggi. Hanno combattuto duramente. Hanno meritato di vincere. La sconfitta non intaccherà comunque il percorso straordinario di Osihmen e compagni, ma dovranno reagire subito per non rischiare di mandare in fumo una stagione perfetta.

