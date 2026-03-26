Caos in Premier: il West Ham in lotta salvezza blocca i biglietti per fermare i tifosi dell'Arsenal. Servono foto con maglie e sciarpe pre-2026 per entrare al London Stadium

Francesco Intorre 26 marzo 2026 (modifica il 27 marzo 2026 | 15:50)

Dopo anni di attesa, l'Arsenal sta vivendo il suo sogno. I Gunners stanno viaggiando ad alta quota e puntano dritto al titolo della Premier League. I punti di vantaggio sul Manchester City, secondo, sono 9 e il derby in casa del West Ham al London Stadium potrebbe essere la partita che consegna l'aritmetica certezza. Moltissimi tifosi dell'Arsenal, spinti dalla voglia di non perdersi un momento così importante, hanno iniziato ad acquistare in massa i biglietti nei settori di casa del London Stadium. Questo però al West Ham, ovviamente, non va bene. Gli Hammers, per evitare un'invasione nel proprio stadio, hanno deciso di fare una contromossa. Chiunque acquisti un biglietto dovrà inviare al club delle prove fotografiche che testimonino la reale fede calcistica per il West Ham.

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La mail della discordia e la clausola "anti-Gunners" — Il West Ham ha deciso di inviare una mail a chi ha acquistato un biglietto per la prima volta, e che quindi potrebbe essere sospetto. Nella mail c'è scritto che i biglietti sono attualmente sospesi in attesa di verifica. Gli Hammers esigono delle prove fotografiche in cui il tifoso in questione indossi abbigliamentoClaret e Blue o partecipi ad eventi legati al club.

Oltre a questo, il West Ham ha aggiunto un'altra geniale clausola anti-tifosi dell'Arsenal. Il merchandising nelle foto deve essere stato acquistato rigorosamente prima di gennaio 2026, per evitare che qualche tifoso dei Gunners compri una sciarpetta all'ultimo minuto solo per passare questo surreale test e intrufolarsi sugli spalti.

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Disperato bisogno di tifo: la lotta salvezza — Per il West Ham questa è una mossa vitale. Ma non perché non voglia che i tifosi avversari esultino nel loro stadio, o perché intenda fare un capriccio all'Arsenal. Ma perché gli Hammers hanno un bisogno disperato dei propri tifosi. La squadra si trova nel bel mezzo di una drammatica lotta per la salvezza. Attualmente il West Ham si trova alla diciottesima posizione, a un solo punto dalle acque sicure, respirando letteralmente sul collo dei rivali cittadini del Tottenham, fermi al diciassettesimo posto. In un momento così delicato, cedere i propri posti a chi tifa contro potrebbe costare carissimo.

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