Una delle storie più surreali del calcio inglese arriva direttamente dalla sfida tra Forest Green Rovers e Morecambe, dove un semplice panino al bacon ha scatenato una polemica diventata virale in poche ore. Tutto nasce dal racconto di un tifoso ospite del Morecambe, che avrebbe dichiarato di essere stato allontanato dallo stadio dopo essere stato visto con un bacon sandwich, episodio che ha immediatamente acceso i social e rilanciato il dibattito attorno al Forest Green, club noto in tutto il mondo per la sua identità completamente vegana.

La società inglese, infatti, è famosa per essere considerata una delle più sostenibili del calcio mondiale, con uno stadio che promuove esclusivamente cibo vegano e una filosofia ambientale molto rigida. Proprio per questo, la notizia del presunto allontanamento per un panino al bacon ha fatto il giro del web in pochissimo tempo, trasformandosi quasi subito in un caso mediatico.

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NAILSWORTH, INGHILTERRA - 7 GENNAIO: Una vista generale dello stadio dopo la partita del terzo turno di Emirates FA Cup tra Forest Green Rovers e Birmingham City, rinviata a causa dell'allagamento del campo al The New Lawn, il 7 gennaio 2023 a Nailsworth, Inghilterra. (Foto di Dan Istitene/Getty Images)

Il club interviene: “Non aveva nulla a che fare con il bacon”

Davanti al caos social e alle polemiche sempre più forti, il Forest Green Rovers ha deciso di intervenire ufficialmente con una nota molto chiara, per spiegare cosa fosse realmente accaduto e spegnere le accuse. Il comunicato del club è stato diretto e senza giri di parole: “Contrariamente a quanto si legge sui social, l’espulsione non aveva nulla a che fare con il panino al bacon”.

La società ha precisato che il tifoso è stato allontanato per motivi completamente diversi, legati al comportamento e non al cibo consumato sugli spalti. Una smentita netta, necessaria per evitare che il caso diventasse ancora più grottesco e danneggiasse ulteriormente l’immagine del club.

Il Forest Green resta il simbolo del calcio vegano, ma il web aveva già deciso

Nonostante la spiegazione ufficiale, il caso aveva ormai preso una dimensione enorme e molti tifosi avevano già trasformato l’episodio in una perfetta caricatura del Forest Green, dipingendolo come il club che caccia i tifosi per un panino al bacon. In realtà, la filosofia del club resta la stessa da anni: sostenibilità, attenzione ambientale e una gestione unica nel panorama calcistico internazionale. Il Forest Green è spesso al centro di dibattiti proprio per queste scelte radicali, che dividono ma rendono la società immediatamente riconoscibile.

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Questa volta, però, il clamore ha superato la realtà dei fatti. Più che una questione di bacon, è diventata una battaglia di percezione pubblica, dove i social hanno costruito una verità molto più veloce della versione ufficiale. E forse è proprio questo il dettaglio più incredibile di tutta la vicenda.

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