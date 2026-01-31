Il club spagnolo ha esercitato la risoluzione del contratto del trentaduenne spagnolo, tramite licenziamento disciplinare

Si chiude con una rescissione per motivi disciplinari l'esperienza del difensore Fali con la maglia del Cadice. Il classe '92 è arrivato nel club spagnolo nella stagione 2018-19 e nel corso di questi anni è diventato un vero e proprio punto di riferimento per la retroguardia gialloblù. Tuttavia, secondo quanto riportato da MARCA, il Cadice ha esercitato la risoluzione del contratto per motivi disciplinari.

A spiegare quanto accaduto è il presidente del club, Manuel Vizvaino: "È una misura adottata a seguito di una procedura del tutto regolamentare. Abbiamo rispettato i diritti del giocatore a un'udienza e a una difesa, sulla base di un'analisi approfondita delle documentazione tecnica, medica e sportiva".

A sostegno di questa decisione, anche il tecnico del Cadice, Gaizka Garitano: "Questa è una squadra che ha bisogno di calciatori disponibili al sacrificio e che vantino un livello alto di professionalità. Sono aspetti importanti". Pertanto, le parole del tecnico, così come quelle del presidente, presuppongono che dietro questa scelta vi siano dei comportamenti di Fali poco affini all'identità della squadra. Non sono comunque mancati i ringraziamenti della società nei confronti del difensore, che per sette stagioni ha difeso i colori del Cadice.

Cadice, rescissione Fali: il comunicato del club spagnolo — Di seguito, la nota ufficiale del Cadice resa nota tramite i propri canali ufficiali: "Il Cádiz Club de Fútbol, ​​S.A.D. informa che, a seguito dell'espletamento del relativo procedimento disciplinare ai sensi dell'Allegato V del Contratto Collettivo di Lavoro per il calcio professionistico, il Consiglio di Amministrazione del Club ha deliberato oggi di risolvere il contratto di lavoro del Sig. Rafael Giménez Jarque mediante licenziamento disciplinare. La decisione è stata presa al termine del procedimento regolamentare, nel quale sono stati sempre rispettati i diritti del giocatore a un'udienza e a una difesa, e dopo aver esaminato la documentazione tecnica, medica e sportiva contenuta nel fascicolo".

Ancora la società gialloblù: "Il Club desidera sottolineare che questa decisione si basa esclusivamente su criteri professionali e contrattuali, nell'ambito degli obblighi inerenti al particolare rapporto di lavoro degli atleti professionisti. Il Cádiz CF ringrazia il Sig. Rafael Giménez Jarque per il suo contributo durante il periodo trascorso con il Club e gli augura ogni bene per il suo futuro personale e professionale. Il Club non rilascerà ulteriori commenti in merito".