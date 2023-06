Cadute le accuse di pedofilia: Sigurdsson riparte dalla MLS

Torna la luce in casa Sigurdsson. Scagionato dalle accuse, ora può tornare in campo. E ad attenderlo, la Major Soccer League

L’accusa di pedofilia, per forza di cose, frenó la su avventura in Premier League e l’Everton lo mise fuori rosa. Dopo un iniziale periodo di anonimato, la conferma, che il giocatore accusato fosse proprio l’islandese, venne data dal club e dal mancato inserimento nella rosa per il ritiro estivo. Il temporaneo addio al calcio, la separazione dalla moglie, i riflettori dei media su di lui, il classe ‘89 ha vissuto momenti terribili. Ad aprile di quest’anno, le accuse sono cadute, con l’islandese ha ha anche chiesto un cospicuo risarcimento per le ombre gettate sulla sua persona.