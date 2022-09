Cafu sbotta: “Gary Neville è pagato per dire bugie”

La telenovela Cristiano Ronaldo è durata tutta l’estate, ma un po’ a sorpresa il portoghese è rimasto all’ombra di Old Trafford . Sulla forma fisica e mentale da ritrovare ne hanno parlato in tanti, compreso Gary Neville , difensore di lunga data del Manchester United e opinionista televisivo in Inghilterra .

Come spesso capita quando si parla di CR7 il dualismo con Leo Messi diventa quasi inevitabile, ma l’ex terzino brasiliano Cafu non ha gradito i giudizi di Neville , prontamente redarguito a dovere.

Le parole di Marcos Cafu: “Neville è pagato per dire un sacco di bugie in diretta TV. Per questo parla sempre. Solo Ronaldinho, Pelé, Platini e Zidane possono giudicare tra questi tipi di giocatori perché erano gli unici vicini al loro livello se non uguali. Gli inglesi parlano troppo senza vincere”.