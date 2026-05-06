Riccardo Calafiori non potrebbe apparire più felice e fiero del suo Arsenal, squadra con cui ha conquistato l’accesso alla finale di Champions League dopo il successo per 1-0 contro l’Atlético Madrid nella semifinale di ritorno disputata all’Emirates Stadium. Il laterale italiano, ex Bologna , ha sottolineato come la squadra abbia offerto una prova solida e coerente con quella già mostrata nella sfida contro il Fulham, evidenziando chiaramente l’identità e gli obiettivi del gruppo. Successivamente, Calafiori ha parlato ai microfoni di beIN Sports.

LONDRA, INGHILTERRA - 30 NOVEMBRE: Riccardo Calafiori dell'Arsenal in azione durante la partita di Premier League tra Chelsea e Arsenal allo Stamford Bridge il 30 novembre 2025 a Londra, Inghilterra. (Foto di Mike Hewitt/Getty Images)

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Le dichiarazioni di Calafiori

"Oggi o ieri è stata una buona prestazione, in linea con quella che abbiamo fatto contro il Fulham. E si è potuto vedere lo scopo per cui giochiamo, nonostante l'Atletico ci abbia messo in difficoltà, alla fine siamo riusciti a qualificarci alla finale".

IL PENSIERO DELLA PARTITA CONTRO L'ARSENAL - "Possiamo anche soffrire alle volte, a questo livello devi farlo, ma abbiamo meritato veramente la finale".

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"È quello che dovevamo fare. I momenti più duri sono passati, ora è il migliore della stagione, dobbiamo essere pronti per la finale qualsiasi squadra andremo ad affrontare".

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Il record dell'Arsenal imbattuta

"Penso sia una cosa incredibile . Non un risultato, perché non abbiamo ancora vinto, ma è stata una gara incredibile. E spero di fare lo stesso in finale"

La stagione dell’Arsenal si sta rivelando estremamente positiva e ambiziosa, con i Gunners protagonisti su più fronti. La squadra londinese è infatti pienamente in corsa per la vittoria della Premier League, mantenendo un ritmo alto nella lotta al vertice, e allo stesso tempo ha raggiunto le fasi decisive della Champions League, confermandosi tra le migliori d’Europa. L’equilibrio tra solidità difensiva e qualità offensiva ha permesso al gruppo di restare competitivo sia in campionato che sul palcoscenico internazionale.

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