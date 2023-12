Calcio estero tra sport e moda: Bellingham conquista Louis Vuitton ma non è il solo…

Il giocatore del Real Madrid non è l'unico che si affaccia al mondo della moda, infatti, sia Jack Grealish che Marcus Rashford hanno già firmato un contratto rispettivamente con Gucci e Burberry.

Jude Bellingham è l'uomo del momento. Il Real Madrid era a conoscenza delle capacità tecniche del ragazzo e lo ha voluto a tutti i costi. Non solo calcio, però, perchè il fantasista adesso è corteggiato da diverse aziende di moda per una partnership duratura nel campo della gestione accessoria.

Secondo il Daily Mail il galactico sarebbe pronto a firmare un contratto ultramilionario - addirittura - con Louis Vuitton. La nota casa di moda, in passato, ha avuto ambassador importanti del calibro di: Pelè, Maradona, Zidane, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

In passato il giovane Jude ha collaborato con Gucci ma nel suo portafoglio di sponsor vanta solo quella con Adidas sia per l'abbigliamento che per quanto concerne le scarpette da gara.