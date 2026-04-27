João Cancelo è vicinissimo a scrivere una pagina indelebile nella storia del calcio. Attualmente in forza al Barcellona, l'esterno lusitano si trova a un passo dalla conquista della LaLiga, un traguardo che non rappresenta solo un trofeo da aggiungere in bacheca, ma il completamento di un record assoluto a livello continentale. Se i blaugrana dovessero confermarsi campioni di Spagna, Cancelo diventerebbe il primo giocatore a vincere il campionato in ben cinque nazioni europee diverse, vincendo in tutti e quattro i principali tornei continentali oltre a quello del suo paese natale.

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L'incisività di Cancelo a Barcellona

La situazione in vetta alla Liga spagnola sorride ampiamente alla squadra allenata da Hansi Flick. Grazie alla recente e fondamentale vittoria per 2-0 contro il Getafe, combinata con il passo falso del Real Madrid (fermato sul pareggio dal Betis), il Barcellona ha consolidato il suo primato in classifica. A sole cinque giornate dal termine, i catalani vantano un +11 sui Blancos; la matematica vittoria del campionato sembra ormai soltanto questione di tempo.

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Per Cancelo, che ha recentemente superato un lieve spavento al ginocchio destro subito contro il Celta Vigo rientrando prontamente a disposizione, questa rappresenta la vera stagione del riscatto spagnolo. Già nell'annata 2023-2024 aveva vestito la casacca del Barça, ma la squadra si era dovuta arrendere allo strapotere del Real Madrid. Quest'anno, reinventatosi come terzino sinistro da gennaio, il suo contributo offensivo e il suo equilibrio tattico si sono rivelati armi letali per la corsa al titolo.

Le trattative per il futuro

João Cancelo si trova attualmente in Catalogna in prestito dall'Al Hilal, che ne detiene il cartellino. Tuttavia, i progetti a lungo termine della squadra araba non sembrano includere il portoghese, che dal canto suo ha espresso un desiderio chiarissimo: vuole continuare l'avventura a Barcellona.

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Le trattative sono già nel vivo. Pur di garantire il suo futuro in blaugrana, il difensore sarebbe disposto a fare importanti rinunce economiche, dicendosi pronto persino a tagliare o rinunciare all'ultimo anno di stipendio garantito dal suo contratto in Arabia Saudita. Il Barcellona sta spingendo sull'acceleratore per chiudere l'operazione in modo vantaggioso, sperando di ottenere un trasferimento a parametro zero o dietro il pagamento di un indennizzo minimo, forte della volontà di ferro del giocatore.

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