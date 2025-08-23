I bavaresi travolgono il Lipsia 6-0 con Kane, Olise e Diaz protagonisti. Sugli spalti però esplode la protesta: la nuova casacca ufficiale non piace ai tifosi.

Eugenio D'Antonio 23 agosto - 10:31

La nuova Bundesliga 2025/26 si apre con un messaggio chiaro: il Bayern Monaco non ha intenzione di lasciare spazio a nessuno. All’Allianz Arena, i campioni in carica hanno travolto il Lipsia con un clamoroso 6-0, mostrando una superiorità tecnica e tattica disarmante. A firmare la goleada sono stati Olise, Luis Diaz e un incontenibile Harry Kane, autore di una tripletta in poco più di dieci minuti. Eppure, nonostante il trionfo in campo, sugli spalti l’atmosfera non è stata delle più serene: la protesta dei tifosi per la nuova maglia ufficiale ha infatti rubato parte della scena, dimostrando quanto l’identità visiva e storica del club resti un tema sensibile a Monaco.

La contestazione dei tifosi: la maglia non convince Nonostante la festa in campo, la curva bavarese ha scelto di manifestare apertamente il proprio dissenso. Durante la partita è apparsa una maglia gigante accompagnata dallo striscione: “Una maglia, più grande di tutte le altre”. Al centro della polemica, la nuova divisa casalinga caratterizzata da una vistosa “M” che sta per München.

Secondo laSüdkurve München, si tratta di una scelta che allontana il Bayern dalla sua tradizione, privilegiando logiche di marketing e tendenze moderne.

In un comunicato ufficiale, i tifosi hanno criticato la maglia perché “non riflette l’identità del club e non genera un riconoscimento positivo”. La curva ha ribadito la propria visione: una divisa rossa a tinta unita, con dettagli bianchi soltanto sul colletto. Il paradosso è servito: mentre il Bayern esordisce con una vittoria travolgente, il dibattito fuori dal campo si concentra sulla fedeltà alle radici del club. Segno che, per i tifosi, la tradizione conta quanto — e forse più — dei successi sportivi.