Bayern Monaco-Lipsia: dove vedere in streaming LIVE il big match

Dopo aver vinto la Supercoppa, ora i bavaresi iniziano il campionato con una sfida che sa di alta classifica. Ecco tutto ciò che c'è da sapere sulla partita tra i due club

Alessandro Savoldi 22 agosto 2025 (modifica il 22 agosto 2025 | 11:57)

La Bundesliga si apre con un big match: Bayern Monaco e Lipsia si sfidano all’Allianz Arena nel primo turno del campionato tedesco. La partita sarà visibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Bet365 in live streaming. Calcio d'inizio previsto questa sera, 22 agosto, alle ore 20.30.

Dove vedere Bayern Monaco-Lipsia in streaming LIVE — La partita tra Bayern Monaco e Lipsia sarà trasmessa su Sky Sport Uno e in streaming su NowTv. Per accedere alla visione è tuttavia necessario sottoscrivere un abbonamento. C’è un’altra opzione: su Bet365, gli iscritti potranno vedere gratuitamente la partita in diretta streaming. Una volta terminata la procedura d’iscrizione sarà quindi possibile godersi la partita senza costi aggiuntivi.

Qui Bayern: come arrivano i bavaresi alla sfida — Il Bayern Monaco inizia la stagione subito con un test probante. La squadra di Kompany è reduce dalla conquista della Supercoppa di Germania, dopo aver battuto lo Stoccarda per 2-1. Sul mercato i bavaresi hanno cambiato qualcosa: Coman ha lasciato la squadra, direzione Arabia Saudita, così come Muller, che invece ha sposato la causa dei Vancouver Whitecaps. Il trasferimento di Tel, che era già in prestito al Tottenham, è diventato definitivo, mentre Sané e Dier hanno firmato a zero rispettivamente con Galatasaray e Monaco.

In entrata l’unico grande botto di mercato è stato l’acquisto di Luis Diaz dal Liverpool: settanta milioni di euro per garantirsi il talento colombiano. A zero è arrivato Jonathan Tah per completare la difesa. Negli altri reparti il Bayern ha deciso di pescare dal vivaio, richiamando alla base Paul Wanner, in prestito alla Heidenheim nella scorsa stagione. Chiaramente i bavaresi sono i favoriti assoluti per la Bundesliga: cominciare con una vittoria e fare subito la voce grossa manderebbe un messaggio forte e chiaro alla concorrenza.

Qui Lipsia: rivoluzionato l'attacco — Il Lipsia ha perso in estate Benjamin Sesko. Il diamante sloveno ha salutato la Germania per spostarsi in Premier League, dove giocherà per il Manchester United. I Red Devils hanno versato 75 milioni nelle casse dei tedeschi. Oltre a Sesko, anche Poulsen e André Silva non fanno più parte della rosa: insomma, l’attacco dei Tori ha davvero cambiato pelle.

La dirigenza del Lipsia ha deciso di puntare su Romulo, 22enne brasiliano reduce da un’ottima stagione in Turchia, con la maglia del Gotzepe. Dal Psv Eindhoven è arrivato invece Johan Bakayoko, belga già stabilmente nel giro della nazionale nonostante i soli 22 anni di età. Un altro nome interessante è quello del 2006 Yan Diomande, già a segno in DFB-Pokal la scorsa settimana. Ivoriano, arriva dall’Elche.

Due bei colpi sono arrivati anche in mezzo al campo per il Lipsia. Dalla Stella Rossa occhio ad un altro giovanissimo, classe 2007: Andrija Maksimovic, serbo di cui si parla un gran bene. Infine, di due anni più grande, arriva dal Oud-Heverlee Leuven il mediano olandese Ezechiel Banzuzi, anche lui a segno in DFB-Pokal.

Le probabili formazioni — Kompany punta sul solito 4-2-3-1. Neuer in porta è un’istituzione, mentre a sinistra ci sarà Stanisic. Laimer, a destra, è uscito acciaccato dalla partita contro lo Stoccarda ma dovrebbe essere della gara. La coppia centrale, già vista al Mondiale per club, è composta da Upamecano e Tah, con Kim ancora in panchina. I mediani sono Kimmich e Goretzka: anche qui Kompany ha poca scelta, vista l’indisponibilità di Pavlovic e Wanner. I trequartisti saranno Olise, al centro, con Gnabry e Diaz sulle corsie. Punta, ovviamente, l’uragano Harry Kane.

Werner risponde al Bayern Monaco schierando il Lipsia con il 4-3-3. In porta il veterano Gulacsi, difeso da Orban e Lukeba. A destra ancora fuori Benjamin Henrichs, con Baku che dovrebbe essere in vantaggio su Nedeljkovic nel ballottaggio. Pochi dubbi sul terzino sinistro, che sarà David Raum. A centrocampo due austriaci, Schlager e Seiwald, e un olandese: la stella della squadra, Xavi Simons. Tridente con il neo-acquisto Bakayoko a destra, Antonio Nusa a sinistra e Lois Openda centravanti.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Olise, Luis Diaz; Kane. Allenatore: Vincent Kompany

Lipsia (4-3-3): Gulacsi; Baku, Orban, Lukeba, Raum; Schlager, Seiwald, Simons; Bakayoko, Openda, Nusa. Allenatore: Ole Werner