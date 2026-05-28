Clima teso in casa Costa Rica a pochi giorni delle amichevoli internazionali contro Colombia e Inghilterra. La federazione calcistica costaricana (FCRF) ha infatti deciso di escludere tre giocatori dal ritiro della Nazionale per motivi disciplinari, una scelta che sta facendo molto discutere nel Paese centroamericano. Tra i calciatori allontanati figura anche Kenneth Vargas, attaccante degli Hearts attualmente in prestito fino al 31 dicembre all’LD Alajuelense. Insieme a lui sono stati esclusi Warren Madrigal, giocatore del Nashville SC in MLS, e il centrocampista Alejandro Bran.

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Il caso in Costa Rica e le sanzioni di club e Nazionale

🇨🇷Lo que ha pasado en Costa Rica con Alejandro Bran, Kenneth Vargas y Warren Madrigal es el claro reflejo que de nada sirve tener talento si no lo complementas con disciplina; más en el caso de Alejandro Bran que tiene un claro problema de alcoholismo y fiesta.



Y ojo que eso no… pic.twitter.com/xFSswWqJLR — Julio César Cruz (@crumar92) May 28, 2026

I tre non prenderanno parte alle sfide amichevoli contro la Colombia, in programma il primo giugno a Bogotá, e contro l’Inghilterra, prevista il 10 giugno a Orlando.Particolarmente delicata la situazione che riguarda Bran. Secondo quanto riportato dai media locali,di San José. L’auto del centrocampista sarebbe stata colpita da diversi proiettili durante un alterco all’esterno di un locale notturno.

La federazione costaricana, pur senza menzionare direttamente l’episodio, ha comunicato in una nota che Bran è stato escluso perché non sussistono le condizioni necessarie per la prosecuzione della sua partecipazione con la squadra. Poche ore più tardi, la FCRF ha diffuso un secondo comunicato annunciando anche l’esclusione di Vargas e Madrigal dal ritiro della nazionale. “Questa decisione segue le linee guida stabilite per tutti i membri delle selezioni nazionali. La FCRF ribadisce che disciplina e rispetto delle regole rappresentano pilastri fondamentali per tutte le nostre nazionali. Questi valori sono parte essenziale della responsabilità che comporta rappresentare il Paese”.

Anche l’LD Alajuelense ha preso provvedimenti immediati nei confronti di Bran e Vargas, annunciando la loro separazione temporanea dal club dopo. Nel frattempo la Costa Rica continua il proprio percorso di ricostruzione dopo la mancata qualificazione al Mondiale 2026. A marzo la federazione ha affidato la guida tecnica della nazionale a Fernando Batista, legandolo con un contratto valido fino alla Coppa del Mondo del 2030.

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