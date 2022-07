Caos e tensioni al Boca Juniors, scritta contro Riquelme sui muri blu della Bombonera

Nervi tesi tra gli Xeneizes…

Redazione DDD

di Sergio Pace -

Una settimana non banale quella del Boca Juniors dopo l’eliminazione in Copa Libertadores ai rigori contro il Corinthians. Un’uscita di scena che non è piaciuta alla dirigenza del club argentino, che ha deciso di esonerare il tecnico Sebastián Battaglia.

Allenatore esonerato, ma non è finita al Boca...

Sono ore calde che lasciano presagire caos e tensione in casa Boca. E, come se non bastasse, sui muri blu della Bombonera è apparsa una scritta inequivocabile contro Juan Román Riquelme, leggenda ed attuale vice-presidente del Boca Juniors.

“Se terminó el Roman$e" recita il messaggio scritto in giallo. Non è noto se la scritta sia stata opera di un tifoso o di una frangia politica in opposizione a Riquelme. In un periodaccio come questo, al Boca vengono presi di mira anche i simboli del club…