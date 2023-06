Caos Fulham: il centrale Diop arrestato a Tolosa, avrebbe minacciato l’ex moglie

Issa Diop è in stato di fermo. Il difensore ora siede al banco degli imputati e dovrà difendersi dalle accuse della sua ex moglie...

Issa Diop, centrale 26enne in forza al Fulham, è stato arrestato in Francia , precisamente a Tolosa.

Minacce di morte verso la sua ex moglie, questa l’accusa rivolta al difensore francese. Oltre a ciò, Diop, almeno fino a questo momento, non avrebbe pagato gli alimenti e le ingenti somme riguardanti gli accordi di un divorzio tutt’ora in corso.