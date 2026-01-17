Il Direttore Sportivo dell'Amburgo è stato allontanato per accusa di molestie sessuali. I supporters hanno appoggiato la scelta del club slegandosi da qualsiasi forma di violenza.

Francesco Lovino Redattore 17 gennaio - 20:07

Occorre rimanere prudenti, data la sua non chiara dinamica. Eppure il caso che ha coinvolto Stefan Kuntz prosegue imperterrito e c'è già chi prende posizione. Inizialmente spiegato quale conseguenza di ragioni familiari, l'allontanamento del direttore sportivo dell'Amburgo, infatti, avrebbe alla base tutt'altra natura. Centrerebbero le accuse di molestie sessuali giunte da due donne.

Stefan Kuntz, i tifosi stanno con la dirigenza — L'Amburgo e l'intera Bundesliga sono stati scossi dall'evoluzione del caso Kuntz. Dopo le verifiche interne al club tedesco, le accuse delle dipendenti sono state valutate come "credibili". Tutto tranne che infamanti e diffamatorie dunque, come erano invece state definite dai legali del DS e da lui in persona. Quest'ultimo, infatti, s'era servito perfino del suo profilo Instagram per smentire categoricamente queste sentenze.

Lungo tutta la tribuna Nord del loro stadio, i tifosi dell'Amburgo non hanno dimostrato indifferenza e hanno affisso uno striscione dalle grandi dimensioni. Ecco quanto recita: "Che sia il corridoio di blocco che di board: nessun posto per aggressioni nel nostro club - solidarietà con tutti i dipendenti HSV coinvolti".

Il manifesto è rimasto bene in vista sino a pochissimi minuti prima del fischio d'inizio dell'ultima gara disputata dall'Amburgo contro il Borussia Monchengladbach.

Le altre accuse verso Kuntz — Stefan Kuntz, nel corso della settimana, ha fronteggiato anche altre critiche piuttosto pesanti. Pare fosse un "tipo suscettibile" e avesse tentato un "contatto fisico inappropriato". Si tratterebbe di considerazioni effettuate da uno dei dipendenti del club, stando a quanto riporta la BILD.

"Certo che ne abbiamo parlato, altrimenti è in qualche modo un problema nella squadra", così, infine, l'allenatore Merlin Polzin è intervenuto sull'argomento. Complessivamente, sembra un caso destinato a seguire vie legali piuttosto lunghe per stabilire chi fra Stefan Kuntz e club abbia ragione.