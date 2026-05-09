Tensione altissima durante la semifinale dei playoff di Championship tra Millwall e Hull City. La gara d'andata tra Lions e Tigers, terminata 0-0, è stata infatti macchiata da gravi episodi sugli spalti e da disordini tra le tifoserie, con la polizia del luogo costretta ad intervenire per evitare il peggio.

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Hull City Supporters Fighting With Millwall Supporters After Their First Play Off Leg (Last Night) 🐯🦁…



- Apparently The Meet Was Sorted In The Stands & Millwall Apparently Brought Knifes To The Meet!!!



(#)- #hcafc | #MillwallFC https://t.co/OIuvcQcHzO pic.twitter.com/K13MbKEqjI — Away.Ends (@away_ends) May 9, 2026

Caos sugli spalti tra tifosi e polizia

Secondo quanto riportato dal The Sun, la tensione tra i sostenitori disarebbe degenerata, durante la gara, nei pressi del settore ospiti dell'MKM Stadium, quando le due tifoserie hanno provato (più volte) a entrare in contatto costringendo le forze dell'ordine a creare un cordone di sicurezza (al centro) per separare le due parti.

HULL, INGHILTERRA - 8 MAGGIO: Scontro tra tifosi sugli spalti durante la semifinale di andata dei play-off della Sky Bet Championship tra Hull City e Millwall all'MKM Stadium l'8 maggio 2026 a Hull, Inghilterra. (Foto di George Wood/Getty Images)

L'attrito tra le due tifoserie è cresciuto minuto dopo minuto, arrivando addirittura ad un lancio di oggetti proprio sopra le teste dei poliziotti presenti. Un clima tesissimo che, come spesso accade, è lo specchio di qualche momento controverso avvenuto durante la gara d'andata tra Lions e Tigers.

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Tensione anche in campo

Come si può ben immaginare, la semifinale traè stata estremamente nervosa e combattuta ma al centro di accese discussioni è stato il gol annullato alla squadra ospite. All'85° minuto,firma una rete potenzialmente decisiva per i londinesi ma l'arbitronota un fallo e annulla il gol. Ciò scatena ovviamente le proteste non solo dei giocatori in campo, ma anche del settore ospite.

Pochi minuti dopo la decisione, il match si chiude sullo 0-0 posticipando l'esito alla gara di ritorno al Den di Londra. A prescindere dal playoff, però, l'episodio sugli spalti riporta inevitabilmente l'attenzione sul tema della sicurezza negli stadi inglesi e sui precedenti legati, in particolare, ai sostenitori del Millwall. Così, mentre il club dei Lions cerca di scrollarsi di dosso la pessima reputazione in merito agli episodi extra-campo, sugli spalti l'atteggiamento dei tifosi continua a non aiutare.

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