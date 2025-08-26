La gara tra Spelthorne e Wembley non è la prima a essere rimandata per questo singolare motivo con la notizia che ha subito fatto il giro del web

La partita tra Spelthorne e Wembley in Inghilterra è stata rinviata a data da destinarsi. Il motivo? Il campo da gioco era ricoperto di escrementi di oca. L'arbitro del match non ha ritenuto possibile dare inizio all'incontro per motivi sanitari. La gara di Division One della Combined Counties League (calcio dilettantistico inglese ndr) è stata quindi posticipata, ma non è la prima volta che in Inghilterra un match è rimandato a causa delle feci d'oca.

Inghilterra, quando le feci d'oca colpiscono più di una volta — In questo inizio di stagione, l'Inghilterra sta regalando alcune delle scene più inconsuete e allo stesso modo divertenti. Che sia calcio professionistico o dilettante poco cambia. In queste poche partite si è già potuto assistere, per esempio, a tifosi che sostituiscono arbitri in League Two, o a squadre (l'Ipswich) costrette a passare l'intervallo sul proprio pullman per via di problemi alle tubature dei bagni nello spogliatoio in Carabao Cup.

La notizia più strana del weekend arriva da una lega dilettantistica, la Combined Counties League. In quella che è la nona serie inglese, la partita tra Spelthorne e Wembley, valida per la nona giornata, è stata posticipata perché il campo da gioco è risultato inutilizzabile. Troppi escrementi d'oca e per l'arbitro non c'erano le condizioni sanitarie adeguate per giocare. La notizia è stata diffusa dall'account X del Wembley, prendendo alla sprovvista i tifosi della squadra.

Nel classico umorismo alla inglese, molti supporter hanno preso sul ridere la questione, rispondendo al post con delle battute. Incredibilmente, però, non è la prima volta che una partita di calcio in Inghilterra viene rinviata a causa dello stesso motivo. L'anno scorso, infatti, la gara di Northern League tra Seaham Red Star e West Allotment Celtic fu allo stesso modo costretta a giocarsi un altro giorno.