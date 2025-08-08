Cavilli burocratici, limiti economici e altri dettagli finanziari all'origine dei ritardi nella registrazione dei nuovi giocatori

Filippo Montoli 8 agosto 2025 (modifica il 8 agosto 2025 | 09:58)

A una settimana dall'inizio della nuova stagione de LaLiga, più della metà dei nuovi acquisti non è ancora stata registrata. Il rischio che ciò possa influenzare le prime partite è molto alto. Cavilli burocratici, limiti economici e altri dettagli finanziari sono all'origine di questo grande problema. Tra squadre che non hanno incontrato intoppi e altre ancora a zero iscritti, ecco la situazione nel massimo campionato spagnolo.

LaLiga, senza iscrizione l'utilizzo dei nuovi acquisti è da rimandare — La nuova stagione de LaLiga è in procinto di cominciare. La gara d'apertura è in programma il 15 agosto e le squadre stanno ultimando i preparativi per iniziare al meglio. Non tutto però potrebbe andare secondo i piani. Con l'avvicinarsi della stagione 2025/2026 sta emergendo un grosso problema riguardante di fatto tutti i club spagnoli. Dei 104 acquisti ufficiali annunciati fino a oggi, solamente 50 sono stati regolarmente iscritti al campionato. Questo vuol dire che il rischio che più della metà dei nuovi rinforzi possa saltare una o più partite è molto alto.

La situazione non è uguale per tutte le squadre. Solo cinque hanno registrato tutti i nuovi giocatori. L'Atletico Madrid guida questa classifica con 6 iscrizioni su 6 acquisti. Le altre sono Athletic Bilbao, Girona, Rayo Vallecano e Valencia. Ci sono poi club che sono messi a buon punto e che le mancanze sono dovute soprattutto alla data recente dei trasferimenti (il caso di Thomas Partey con il Villarreal) o all'età del calciatore (Mastantuono con il Real Madrid). I Blancos infatti hanno registrato 3 dei 4 nuovi acquisti, con l'argentino appunto unico escluso.

Ci sono infine casi molto preoccupanti. Tra le squadre che non sono riuscite a iscrivere ancora nessun giocatore c'è il Barcellona. Né Joan Garcia né Rashford potrebbero al momento cominciare la stagione Blaugrana. A quota zero si trovano anche Celta Vigo, Elche, Levante, Oviedo e Real Sociedad. Per le neopromosse potrebbe essere un duro colpo, considerando che gli acquisti servono proprio per puntare quantomeno alla salvezza. Un ultimo caso particolarmente grave è quello del Getafe. Dei ben 10 nuovi acquisti, solo 1 è stato finora registrato. Accelerare i tempi è fondamentale per evitare il rischio di perdere nelle prime giornate punti molto importanti che potrebbero influenzare negativamente la posizione finale in classifica.