La Champions League sta per entrare nelle sue battute conclusive, con le semifinali d'andata prossime a disputarsi tra la serata di oggi e quella di domani. Settimana prossima, invece, sono i fissati i ritorni con 4 squadre di campionati diversi pronte a contendersi il trofeo: PSG, Bayern Monaco, Atletico Madrid e Arsenal. Fabio Capello, direttamente dagli studi di SkySport, ha toccato i motivi principali della sfida di stasera al Parco dei Principi di Parigi.

Vuoi vedere eventi sportivi e calcistici in streaming gratis su Bet365? Clicca qui

Luis Enrique. (Foto di Alex Davidson/Getty Images)

Fabio Capello su Luis Enrique: "In panchina è diverso dalla tribuna"

, Fabio Capello ha analizzato la diversa prospettiva di un allenatore. Quando staziona regolarmente nella sua area tecnica è tenuto a controllare il suo atteggiamento, dirigendo i calciatori verso il risultato migliore possibile, incidendo con le sostituzioni. Al contrario, quando squalificato e meno soggetto agli sguardi dei più curiosi, può lasciarsi andare a reazioni anche meno composte, che possono sfociare perfino in autentici show.

Clicca sull'immagine qui sotto e scopri tutto il meglio di Bet365

Partite in streaming live

Proprio su Luis Enrique Capello si è espresso, tenendo conto che stasera sarà Kompany a guardare la partita dall'alto: "Da lì su si vede sicuramente meglio, però credo che l'allenatore dalla panchina possa dare certi suggerimenti subito ed è una cosa importante. Quello di Luis Enrique però era uno show, aveva preparato tutto con la squadra più forte. Con i cinque cambi, è molto importante saper intervenire con tempismo. E farlo da lassù è molto difficile".

Capello su Xabi Alonso: "Non aveva forse il giusto carisma al Real"

Caricamento post Instagram...

Oltre a Luis Enrique e Vincent Kompany, Fabio Capello ha discusso anche di un allenatore che non è riuscito a incidere particolarmente sulla panchina del Real Madrid:. Secondo il tecnico ex Roma e Juventus: "Probabilmente Xabi Alonso non aveva il giusto carisma per il Real Madrid, se la squadra non ti segue è perché non sono convinti di ciò che proponi. Lui è caduto proprio su questo, esagerando con certi principi che la squadra non accettava".Infine, un estratto sulla gara di stasera che si giocherà probabilmente tra le due squadre più forti del momento, Psg e Bayern: "Di solito la prima partita è molto preparata e studiata". Insomma, potrebbe venir fuori, dato il valore tecnico delle due compagini di livello assoluto.

Vuoi vedere eventi sportivi e calcistici in streaming gratis su Bet365? Clicca qui