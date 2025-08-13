L’Ipswich Town, ex squadra di Premier League, ha vissuto una serata surreale in Carabao Cup: discorso di metà tempo sul pullman per problemi idraulici e clamorosa eliminazione ai rigori contro il Bromley

Danilo Loda 13 agosto - 11:02

La Carabao Cup ha regalato una delle serate più bizzarre della stagione calcistica inglese. L’Ipswich Town, ex squadra di Premier League e oggi militante in Championship, è stato eliminato al primo turno dal Bromley, formazione di League Two, al termine di una partita già sorprendente ma resa memorabile da un episodio a metà gara.

La squadra di Kieran McKenna è arrivata a Hayes Lane, un piccolo impianto da appena 1.300 posti, consapevole di dover affrontare un avversario motivato. E infatti, allo scadere del primo tempo, il Bromley si è portato inaspettatamente in vantaggio con un colpo di testa di Deji Elerewe.

Ipswich Town, problemi idraulici e la strategia si decide sul bus — La situazione più surreale è arrivata durante l’intervallo: problemi idraulici negli spogliatoi hanno costretto giocatori e staff a spostarsi sul pullman per la chiacchierata di metà tempo. Un contesto insolito per calciatori come Ashley Young e Ben Johnson, abituati ad ambienti ben più prestigiosi.

Nonostante l’inconveniente, l’Ipswich è tornato in campo con grinta. Appena nove minuti dopo la ripresa, Ben Johnson – ex West Ham – ha firmato l’1-1, riaccendendo le speranze. Il punteggio però non è cambiato fino al triplice fischio, trascinando la sfida ai calci di rigore.

Dal dischetto, il Bromley ha mantenuto la freddezza e centrato una vittoria storica per il club. Un’impresa che ha fatto esplodere di gioia il piccolo stadio, mentre l’Ipswich è uscito a capo chino, con uno degli obiettivi stagionali già sfumato.

La delusione di Ed Sheeran — Sugli spalti, a vivere questa giornata a dir poco nera per il club, c’era anche la famosa pop star Ed Sheeran, tifoso e proprietario di minoranza dell’Ipswich. Per lui e per i sostenitori, sarà una partita indimenticabile… ma per ragioni tutt’altro che felici.