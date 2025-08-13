derbyderbyderby calcio estero Carabao, la serata shock dell’Ipswich: spogliatoio allagato, intervallo sul bus e ko con il Bromley

Carabao, la serata shock dell'Ipswich: spogliatoio allagato, intervallo sul bus e ko con il Bromley

Carabao, la serata shock dell’Ipswich: spogliatoio allagato, intervallo sul bus e ko con il Bromley - immagine 1
L’Ipswich Town, ex squadra di Premier League, ha vissuto una serata surreale in Carabao Cup: discorso di metà tempo sul pullman per problemi idraulici e clamorosa eliminazione ai rigori contro il Bromley
Danilo Loda
Danilo Loda

La Carabao Cup ha regalato una delle serate più bizzarre della stagione calcistica inglese. L’Ipswich Town, ex squadra di Premier League e oggi militante in Championship, è stato eliminato al primo turno dal Bromley, formazione di League Two, al termine di una partita già sorprendente ma resa memorabile da un episodio a metà gara.

La squadra di Kieran McKenna è arrivata a Hayes Lane, un piccolo impianto da appena 1.300 posti, consapevole di dover affrontare un avversario motivato. E infatti, allo scadere del primo tempo, il Bromley si è portato inaspettatamente in vantaggio con un colpo di testa di Deji Elerewe.

Ipswich Town,  problemi idraulici e la strategia si decide sul bus

—  

La situazione più surreale è arrivata durante l’intervallo: problemi idraulici negli spogliatoi hanno costretto giocatori e staff a spostarsi sul pullman per la chiacchierata di metà tempo. Un contesto insolito per calciatori come Ashley Young e Ben Johnson, abituati ad ambienti ben più prestigiosi.

Carabao, la serata shock dell’Ipswich: spogliatoio allagato, intervallo sul bus e ko con il Bromley- immagine 2
Ashley Young dell'Ipswich Town durante la partita del primo turno della Carabao Cup tra Bromley e Ipswich Town giocata a Hayes Lane il 12 agosto 2025 a Bromley, (Photo by Andrew Redington/Getty Images)

Nonostante l’inconveniente, l’Ipswich è tornato in campo con grinta. Appena nove minuti dopo la ripresa, Ben Johnson – ex West Ham – ha firmato l’1-1, riaccendendo le speranze. Il punteggio però non è cambiato fino al triplice fischio, trascinando la sfida ai calci di rigore.

Dal dischetto, il Bromley ha mantenuto la freddezza e centrato una vittoria storica per il club. Un’impresa che ha fatto esplodere di gioia il piccolo stadio, mentre l’Ipswich è uscito a capo chino, con uno degli obiettivi stagionali già sfumato.

Carabao, la serata shock dell’Ipswich: spogliatoio allagato, intervallo sul bus e ko con il Bromley- immagine 3
Sam Long del Bromley festeggia con il compagno di squadra Jude Arthurs dopo la vittoria della loro squadra ai calci di rigore. (Photo by Andrew Redington/Getty Images)

La delusione di Ed Sheeran

—  

Sugli spalti, a vivere questa giornata a dir poco nera per il club, c’era anche la famosa pop star Ed Sheeran, tifoso e proprietario di minoranza dell’Ipswich. Per lui e per i sostenitori, sarà una partita indimenticabile… ma per ragioni tutt’altro che felici.

