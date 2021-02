Casa Abreu: El Loco gioca ancora a 44 anni e il figlio 17enne firma il suo primo contratto!

Diego firma il primo contratto da professionista col Defensor Sporting, lo stesso club in cui ha iniziato suo padre, dopo 92 gol nelle giovanili

Abreu junior è nato a Città del Messico quando il papà giocava per il Cruz Azul e ha anche fatto parte della Nazionale messicana Under 16 e Under 18, ma dovrà scegliere se rappresentare il paese centramericano o l’Uruguay. Per ora ha già avvertito: “Non sono stato chiamato dall’Uruguay, mi piacerebbe essere convocato nelle squadre giovanili, sarebbe bello”.