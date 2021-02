Uruguay, Abreu da Guinness: ancora calcio per il bomber 44enne, nel Minas Gerais in Brasile

L’espertissimo uruguaiano firma con l’Athletic Club de Minas Gerais in Brasile e aggiorna il suo quasi imbattibile record di squadre in carriera

Davide Capano

Passano gli anni, ma l’eterno Sebastián Abreu è ancora sugli scudi. L’attaccante uruguaiano, dopo una breve esperienza come allenatore col Santa Tecla a El Salvador e un’altra in patria, non riesce ad appendere gli scarpini al chiodo. A 44 anni suonati, infatti, ha firmato per giocare con l’Athletic Club de Minas Gerais nel Campeonato Mineiro brasileño 2021. È il trentesimo team della sua carriera professionistica, iniziata nel 1994 al Defensor Sporting in Uruguay e che sembra non avere fine. Ultima tappa al Boston River da giocatore-allenatore per un periodo ma poi ha deciso di contribuire solo in campo.

“Sta molto bene fisicamente. L’ho visto in due partite della Primera División uruguaiana ed è un ragazzo che funge da esempio”, ha detto Fábio Mineiro, direttore sportivo del club bianconero a Globo Esporte. L’arrivo del Loco in Brasile, dove già è stato con Gremio, Botafogo, Figueirense, Bangu e Rio Branco de Vitória, genera molte aspettative. “Abreu aiuterà in campo, si adatta al profilo Athletic, è molto professionale. E può anche aiutarci a far crescere il marchio dell’Athletic a livello internazionale”, ha aggiunto il manager.

Dal 2018, quando ha suggellato il suo legame con l’Audax Italiano de Chile, Abreu ha conquistato il Guinness World Record di calciatore con più maglie indossate della storia, battendo il traguardo delle 25 squadre stabilito dal portiere tedesco Lutz Pfannenstiel. Ma la sua lista ha continuato a crescere...

“Penso che il mio vecchio stia allungando la sua carriera per giocare con me. Non me l’ha detto ma è qualcosa che sento. Verrà il momento in cui debutterò in prima divisione e dirà che è venuto a giocare con me da questa parte”, ha dichiarato invece Diego Abreu, suo figlio, a Sport & Show.

Il giovane milita nelle giovanili del Defensor Sporting e ha doppia nazionalità: messicana e uruguaiana.

Al di là della pletora di squadre, fattore curioso e notevole, Washington Sebastián Abreu Gallo è riconosciuto per i suoi successi. È stato in Nazionale con l’Uruguay in tre Copa América – campione nel 2011 – e due Mondiali.

Inoltre ha giocato con San Lorenzo e River Plate in Argentina, Deportivo La Coruña e Real Sociedad in Spagna e Cruz Azul, América e Monterrey in Messico.