La società portoghese ha emanato un comunicato ufficiale per avvertire i tifosi in vista della partita contro lo Sporting che darà il via al loro campionato

Giorgio Abbratozzato 7 agosto - 19:41

Nelle scorse ore, il Casa Pia ha pubblicato un comunicato ufficiale sui propri canali, con cui avverte i tifosi della vendita illegale dei biglietti. I "Gansos" hanno fatto sapere che i tifosi che si presenteranno allo stadio con tagliandi acquistati da terzi non avrà accesso alla partita.

Casa Pia e la lotta alla pirateria — Domani sera, alle ore 21:15, il Casa Pia affronterà lo Sporting Lisbona per la prima giornata di campionato. I tifosi di casa sono in fermento e non vedono l'ora di assistere alla sfida contro i campioni di Portogallo in carica, sebbene orfani della stella Viktor Gyokeres. L'attesa per l'esordio è tanta e nessuno vuole perdersi la gara, tanto da generare un vero e proprio caso biglietti.

Con lo stadio che si preannuncia praticamente tutto esaurito, molti tifosi cercano rivendite di biglietti alternative, cadendo però in canali non ufficiali. Il Casa Pia è corso così ai ripari segnalando il fenomeno e mettendo in guardia i tifosi che si stanno adoperando sul web in queste ore.

Attraverso un comunicato, il club ha dichiarato di aver segnalato alle autorità la «vendita illegale e non autorizzata di biglietti», assicurando di «non aver autorizzato» la commercializzazione da parte di «qualsiasi entità terza», come «società di vendita online», e ha garantito che «impedirà l’ingresso a chiunque si presenterà con tali biglietti».

Il comunicato ufficiale — Ecco il comunicato integrale che il club ha pubblicato tramite i propri canali:

"Casa Pia Atlético Clube avverte della vendita illegale e non autorizzata di biglietti per la partita contro lo Sporting CP, che si terrà l’8 agosto alle 20:15 allo Stadio Comunale di Rio Maior.

Il club non ha autorizzato la vendita di biglietti da parte di terzi, incluse le società di vendita online, e impedirà l’accesso a chi si presenterà con tali biglietti, declinando ogni responsabilità. Sono validi solo i biglietti acquistati presso Casa Pia AC, Sporting CP e Continente".