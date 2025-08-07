derbyderbyderby calcio estero Vendita illegale di biglietti, il Casa Pia avvisa i tifosi in vista del derby con lo Sporting

Vendita illegale di biglietti, il Casa Pia avvisa i tifosi in vista del derby con lo Sporting

Casa Pia vs Sporting Lisbona
La società portoghese ha emanato un comunicato ufficiale per avvertire i tifosi in vista della partita contro lo Sporting che darà il via al loro campionato
Giorgio Abbratozzato

Nelle scorse ore, il Casa Pia ha pubblicato un comunicato ufficiale sui propri canali, con cui avverte i tifosi della vendita illegale dei biglietti. I "Gansos" hanno fatto sapere che i tifosi che si presenteranno allo stadio con tagliandi acquistati da terzi non avrà accesso alla partita.

Casa Pia e la lotta alla pirateria

Domani sera, alle ore 21:15, il Casa Pia affronterà lo Sporting Lisbona per la prima giornata di campionato. I tifosi di casa sono in fermento e non vedono l'ora di assistere alla sfida contro i campioni di Portogallo in carica, sebbene orfani della stella Viktor Gyokeres. L'attesa per l'esordio è tanta e nessuno vuole perdersi la gara, tanto da generare un vero e proprio caso biglietti.

Con lo stadio che si preannuncia praticamente tutto esaurito, molti tifosi cercano rivendite di biglietti alternative, cadendo però in canali non ufficiali. Il Casa Pia è corso così ai ripari segnalando il fenomeno e mettendo in guardia i tifosi che si stanno adoperando sul web in queste ore.

Attraverso un comunicato, il club ha dichiarato di aver segnalato alle autorità la «vendita illegale e non autorizzata di biglietti», assicurando di «non aver autorizzato» la commercializzazione da parte di «qualsiasi entità terza», come «società di vendita online», e ha garantito che «impedirà l’ingresso a chiunque si presenterà con tali biglietti».

Il comunicato ufficiale

Ecco il comunicato integrale che il club ha pubblicato tramite i propri canali:

"Casa Pia Atlético Clube avverte della vendita illegale e non autorizzata di biglietti per la partita contro lo Sporting CP, che si terrà l’8 agosto alle 20:15 allo Stadio Comunale di Rio Maior.

Il club non ha autorizzato la vendita di biglietti da parte di terzi, incluse le società di vendita online, e impedirà l’accesso a chi si presenterà con tali biglietti, declinando ogni responsabilità. Sono validi solo i biglietti acquistati presso Casa Pia AC, Sporting CP e Continente".

