Un futuro nuovo Casillas per il Real Madrid? Ovviamente è ancora troppo presto per dirlo, ma intanto Martin Casillas, il figlio della leggenda Iker, si sta facendo sempre più notare. E il bello è che il piccolo Martin sta dimostrando di avere tutte le qualità tra i pali, lo stesso ruolo che ha coperto il padre in tutta la carriera. 12 anni, il ragazzino si è già messo in mostra nella partita d'esordio della Coppa del Mondo LaLiga Futures Under-12.
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Il figlio di Casillas segue le orme del padre: Martin si è già messo in luce
Figlio di Iker e di Sara Carbonero, il ragazzino ha solo 12 anni ma già si messo in mostra tra i pali durante un torneo svolto a Madrid
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