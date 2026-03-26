Un futuro nuovo Casillas per il Real Madrid? Ovviamente è ancora troppo presto per dirlo, ma intanto Martin Casillas, il figlio della leggenda Iker, si sta facendo sempre più notare. E il bello è che il piccolo Martin sta dimostrando di avere tutte le qualità tra i pali, lo stesso ruolo che ha coperto il padre in tutta la carriera. 12 anni, il ragazzino si è già messo in mostra nella partita d'esordio della Coppa del Mondo LaLiga Futures Under-12.