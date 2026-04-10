Il motivo? Le parole rilasciate durante la sosta delle nazionali sono state considerate quasi un affronto a squadra e compagni . Infatti, parlare in modo così eloquente di una possibile vita a Madrid , alludendo a un trasferimento nel campionato spagnolo, non è passato di certo inosservato ai vertici della società inglese. Questi ultimi hanno dunque messo fuori rosa Fernandez per due partite: la prima è stata già disputata e vinta dai suoi compagni contro il Port Vale in FA Cup , mentre la prossima sfida che il classe 2001 dovrà saltare, sarà quella di Premier League contro il Manchester City . Un match in cui il club londinese si giocherà la qualificazione in Champions League .

Chelsea, arriva la quiete dopo la tempesta

Nonostante la "punizione" imposta al calciatore, pare che tra Fernandez e il Chelsea regni il sereno, come affermato dall'egente e consulente Javier Pastore in un'intervista a The Athletic: "Tra il Chelsea e il giocatore non ci sono stati problemi. Abbiamo già fatto pace e siamo sulle stessa lunghezza d'onda". Poi ha aggiunto: "Situazione chiarita. Abbiamo spiegato che Fernandez non avrebbe dovuto rilasciare quelle dichiarazioni, anche se non l'ha fatto con cattiveria. È giovane e deve ancora imparare tanto". Infine, ha concludo "Si è già scusato con tutti".