"Mi piacerebbe vivere in Spagna e mi piace Madrid. Con lo spagnolo sarei più a mio agio rispetto all'inglese", con queste parole il centrocampista del Chelsea, Enzo Fernandez, è finito sotto la lente d'ingrandimento dei tifosi, ma soprattutto della società Blues, la quale senza ulteriori indugi ha deciso di sospendere il calciatore argentino per le prossime due partite in programma.
Premier League
Chelsea, il caso Fernandez è rientrato? L’agente Pastore rassicura: “Pace fatta”
Enzo Fernandez, le sue dichiarazioni considerate un affronto alla squadra—
Il motivo? Le parole rilasciate durante la sosta delle nazionali sono state considerate quasi un affronto a squadra e compagni. Infatti, parlare in modo così eloquente di una possibile vita a Madrid, alludendo a un trasferimento nel campionato spagnolo, non è passato di certo inosservato ai vertici della società inglese. Questi ultimi hanno dunque messo fuori rosa Fernandez per due partite: la prima è stata già disputata e vinta dai suoi compagni contro il Port Vale in FA Cup, mentre la prossima sfida che il classe 2001 dovrà saltare, sarà quella di Premier League contro il Manchester City. Un match in cui il club londinese si giocherà la qualificazione in Champions League.
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Nonostante la "punizione" imposta al calciatore, pare che tra Fernandez e il Chelsea regni il sereno, come affermato dall'egente e consulente Javier Pastore in un'intervista a The Athletic: "Tra il Chelsea e il giocatore non ci sono stati problemi. Abbiamo già fatto pace e siamo sulle stessa lunghezza d'onda". Poi ha aggiunto: "Situazione chiarita. Abbiamo spiegato che Fernandez non avrebbe dovuto rilasciare quelle dichiarazioni, anche se non l'ha fatto con cattiveria. È giovane e deve ancora imparare tanto". Infine, ha concludo "Si è già scusato con tutti".
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Il centrocampista argentino, arrivato al club inglese nella finestra invernale del 2023 per la sonora cifra di 121 milioni di euro, potrebbe essere ceduto al termine della stagione, a patto che il Chelsea riceva un'offerta congrua, considerando l'investimento che ha permesso a Fernandez di approdare allo Stamford Bridge. La sospensione dovrebbe durare per un'altra partita; poi il calciatore dovrebbe tornare tra i disponibili di mister Liam Rosenior per disputare un finale di stagione tutto ancora da decidere.
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