Kylian Mbappé torna al centro delle polemiche e delle dinamiche interne del Real Madrid. In un momento delicato della stagione e a pochi giorni dalla fine del campionato.Il fuoriclasse francese avrebbe vissuto una giornata particolarmente tesa al Santiago Bernabéu, dove sono arrivate una serie di dichiarazioni che lo mettono a serio rischio per una multa salatissima.

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Nel Real Madrid c'è una polveriera e Mbappé rischia grosso

🗣️ Mbappé sobre su suplencia frente al Real Oviedo: "Estoy muy bien. Hoy no he sido titular porque Arbeloa me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla".



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Nel corso dell’ultima partita casalinga contro ilIl pubblico avrebbe reagito in modo freddo all’ingresso in campo dell’attaccante, subentrato a gara in corso, con una parte dello stadio che avrebbe manifestato disappunto nei suoi confronti. Un segnale che conferma un rapporto non semplice tra il giocatore e una parte della tifoseria madridista in questa fase della stagione.

Mbappé, però, ha voluto chiarire la propria posizione nello spogliatoio, affermando di sentirsi pienamente a disposizione ma di non condividere alcune scelte tecniche. In particolare, avrebbe espresso frustrazione per il suo utilizzo ridotto, sostenendo di essere stato impiegato meno rispetto ad altri compagni nel reparto offensivo.

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“Mi è stato detto che sono il quarto attaccante”, avrebbe dichiarato il francese. Facendo riferimento alle gerarchie offensive attualmente in vigore nel gruppo squadra. Una frase che ha immediatamente acceso il dibattito mediatico e che ha trovato la pronta smentita dell’allenatore Álvaro Arbeloa, che ha negato di aver mai definito ufficialmente tali gerarchie in modo così netto.

Su questo episodio il Real Madrid non farà finta di nulla. Come riportato da Mundo Deportivo, il calciatore sarebbe a rischio di una "sanzione esemplare". Non ci sarà una semplice multa, complice anche l'ingresso della AFE-Liga nel caso. In termini economici, ciò potrebbe significare anche fino al 7% dei primi 100.000 euro al mese, ovvero 7.000 euro. Inoltre, fino al 4% può essere applicato agli stipendi che superano tale importo iniziale. Considerando che il francese percepisce uno stipendio lordo annuo di 30 milioni di euro, ciò equivale a 2,5 milioni di euro al mese. Pertanto, il club potrebbe imporre una sanzione di 96.000 euro sull'importo rimanente.

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