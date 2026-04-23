La stagione del Manchester City sta vivendo una fase di assestamento particolare, e una delle notizie più sorprendenti riguarda il progressivo ruolo marginale di Tijjani Reijnders, rimasto fuori dall’undici titolare in Premier League da gennaio.

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A Manchester si riflette su Reijnders, i numeri sono una croce

Un dato che fa rumore, soprattutto considerando che il centrocampista olandese era arrivato con aspettative importanti e un investimento significativo da parte del club. L’idea iniziale era chiara: Reijnders doveva essere uno degli elementi chiave del nuovo ciclo del City, un giocatore in grado di garantire qualità, dinamismo e continuità nella zona centrale del campo.

Eppure, le scelte tecniche più recenti hanno raccontato una storia diversa. Dallo scorso gennaio, infatti, il giocatore non è più partito titolare in campionato, segnale evidente di un ridimensionamento nelle gerarchie della squadra. Curiosamente, questo cambio ha coinciso con una fase di crescita del rendimento complessivo del City. La squadra, infatti, ha mostrato maggiore equilibrio, fluidità nella circolazione della palla e una gestione più efficace delle transizioni, elementi che hanno portato a risultati più continui rispetto alla fase precedente della stagione.

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Senza Reijnders dal primo minuto, il centrocampo ha trovato nuove soluzioni e una distribuzione più funzionale dei compiti, con alcuni interpreti adattati in modo diverso rispetto alle aspettative iniziali. Un’evoluzione che ha permesso al tecnico di sperimentare assetti più solidi e meno esposti.

Tijjani Reijnders hasn't started a game for Man City in the Premier League since January 😮 pic.twitter.com/scFSNsItjj — ESPN UK (@ESPNUK) April 22, 2026

Resta però il nodo legato al futuro del centrocampista olandese: un investimento importante che, al momento, non ha ancora espresso tutto il suo potenziale nel contesto inglese. Il caso Reijnders diventa così uno dei temi tattici più interessanti della stagione del Manchester City: da possibile perno del nuovo progetto a pedina in attesa di una nuova collocazione, mentre la squadra sembra aver trovato un equilibrio proprio senza di lui dal primo minuto.

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