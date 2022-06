Cavani in Messico? Confermati i contatti del Toluca con l’entourage dell’attaccante

Il Toluca fa sul serio per “El Matador”…

di Sergio Pace

In Messico è già la bomba di mercato della Liga MX. Edinson Cavani fa gola a molti club, europei e non, ora che si è liberato dal Manchester United a parametro zero. L’attaccante uruguaiano classe ’87 ha vissuto nell’ombra di Cristiano Ronaldo in questa stagione e, adesso, si sta guardando intorno alla ricerca di una nuova sistemazione. Un club in cui possa giocare con continuità per arrivare nelle migliori condizioni a novembre in Qatar, in quello che sarà il suo ultimo Mondiale con la Celeste. Cavani è reduce dai due gol segnati in amichevole nel 3-0 contro il Messico negli Stati Uniti.

Il Toluca punta Cavani

In queste ultime ore è emerso l’interessamento del Toluca per Edinson Cavani. Come riportano diversi media messicani, tra cui Mediotiempo.com, il club, uno dei più storici della Liga MX, non sta vivendo un periodo positivo dal punto di sportivo (solo 15esimo su 18 nel Clausura 2022) e, per questo, vorrebbe spiazzare tutti con un colpo di mercato ad effetto, programmando al meglio la prossima stagione.

Il Toluca avrebbe già avuto dei contatti con l’entourage di Cavani per sondare la sua eventuale disponibilità a trasferirsi in Messico. La dirigenza dei Los Choriceros starebbe definendo un piano economico per chiudere l’operazione Cavani. Sempre secondo Mediotiempo.com, lo stipendio dell’ex Napoli e PSG è abbastanza elevato per il calcio sudamericano, ma per diversi club messicani questo non rappresenta un ostacolo insormontabile. Il Toluca sarebbe disposto a soddisfare le richieste di Cavani, con lo stipendio del calciatore che si aggirerebbe sui 10 milioni di dollari annui.