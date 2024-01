Celta Vigo, Hugo Mallo accusato di abusi sessuali sulla mascotte femminile dell’Espanyol

Hugo Mallo, ex capitano del Celta Vigo e attuale giocatore dell'Internacional di Porto Alegre, è stato accusato di molestie sessuali nei confronti della mascotte femminile dell'Espanyol. I fatti risalgono alla partita del 24 aprile 2019 tra i catalani e il Celta Vigo allo Stadio Cornellà-El Prat, valida per la trentaquattresima giornata di Liga della stagione 2018/2019.

La donna, travestita da pappagallo in qualità di mascotte dei padroni di casa, ha accusato Hugo Mallo di averle toccato il seno infilando le mani sotto il costume durante il saluto alle mascotte dell'Espanyol. Il terzino destro spagnolo classe '91 era stato convocato il 10 luglio 2019 per testimoniare in sua difesa. Hugo Mallo si è sempre proclamato innocente sostenendo di non conoscere il sesso della mascotte e comunque di aver salutato calciatori e mascotte allo stesso modo. Il caso, per insussistenza di prove, era stato archiviato.

Sono stati rianalizzati i filmati che mostrano come il saluto di Hugo Mallo alla mascotte in questione duri più a lungo rispetto ai saluti fatti in precedenza alla mascotte maschile e ai calciatori. Il caso, dunque, non è per nulla chiuso. Ed infatti l'ex capitano del Celta Vigo dovrà presentarsi in tribunale il prossimo 11 luglio assieme alla donna.