Tre promozioni in cinque anni per il club bianconero che ha sede geografica in Africa, vicino al Marocco. L'anno prossimo la squadra giocherà tra i professionisti

Alessandro Stella 12 maggio 2025 (modifica il 12 maggio 2025 | 16:29)

L'attesa, durata 44 anni, è finita. Il Ceuta Fc vince il girone 2 della Primera Federacion spagnola ed è promosso in Segunda Division. E l'impresa assume in qualche senso una portata intercontinentale. I bianconeri l'anno prossimo saranno l'unico club spagnolo - e facente parte di una lega professionale europea - ad avere sede geografica in Africa. L'omonima città di Ceuta infatti è un territorio autonomo spagnolo situato però in Nordafrica, vicino al Marocco. Al di là delle spinose questioni geo-politiche resta però il grande risultato sportivo. Solo cinque anni fa la società navigava in Segunda Rfef, l'equivalente dell'Eccellenza italiana. Poi in un lustro sono arrivate ben tre promozioni.

Una striscia aperta di 23 risultati utili consecutivi, il gol promozione arrivato a pochi minuti dalla fine — La stagione del Ceuta Fc è stata piuttosto particolare. I bianconeri non hanno avuto un avvio brillante: nelle prime 13 giornate ha raccolto infatti solo 4 vittorie di fronte ad altrettante sconfitte e 5 pareggi. L'ultimo ko in Primera Federacion è arrivato lo scorso 17 novembre (0-2 contro l'Alcorcon). Da quel punto i bianconeri hanno cambiato marcia, inanellando una striscia di 23 risultati utili consecutivi (13 successi e 10 pari), che rappresenta il record della categoria. La vittoria valida per la promozione è arrivata ieri nella trasferta con il Fuenlabrada, finita 2-1 e decisa dal gol di Victor Corral al minuto 87. A impreziosire l'annata c'è anche l'impresa sfiorata nel secondo turno di Copa del Rey contro l'Osasuna, club di Liga costretto a rimontare da 0-2 per avere la meglio del piccolo Ceuta.

La polemica con il Mundo Deportivo: "Squadra di origine marocchina", "No, noi siamo spagnoli" — A proposito delle delicate questioni geo-politiche, ecco le polemiche legate alle origini. Ad esempio Ceuta e il suo club si sentono infatti spagnoli, mentre il governo marocchino ha provato più volte a portare la città nella propria giurisdizione e la squadra nella propria federazione calcistica. E in Spagna ha suscitato scalpore il titolo che il Mundo Deportivo ha utilizzato per celebrare la promozione dei bianconeri. "Ceuta è la terza squadra di origine marocchina a giocare nel calcio professionistico", ha scritto il famoso quotidiano. La replica della società non si è fatta attendere: "Titolo offensivo e impreciso. La nostra città è spagnola come le Asturie o Madrid".