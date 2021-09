Champions araba persa, l’Al-Ittihād volta pagina: in panchina arriva Cosmin Contra

La carriera da tecnico dell’ex difensore milanista riparte dall’Al-Ittihād, a Gedda. Obiettivo? “Essere campioni a fine stagione”

Cosmin Contra, ex difensore del Milan e della Nazionale rumena, ha raggiunto l’Arabia Saudita e Gedda per allenare l’Al-Ittihād, come annunciato ufficialmente dal club sui propri social network.