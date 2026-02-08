Quattro triplette con la maglia dei Blues. Nessuno come lui. Il classe 2002 sempre più leader del club londinese. E che numeri...

Mattia Celio Redattore 8 febbraio 2026 (modifica il 8 febbraio 2026 | 13:16)

Il Chelsea batte il Wolverhampton e riprende la corsa alla Champions League. O meglio, Cole Palmer batte il Wolverhampton. È proprio così perché il numero 20 dei Blues ha impiegato solo 45 minuti per segnare le tre reti che hanno steso i Wolves, ormai condannati alla retrocessione. Una nuova tripletta che fa entrare il classe 2002 nella storia del club londinese. Il modo migliore per festeggiare la sua 100^presenza con i Blues.

Chelsea, Palmer batte il record di triplette: nessuno come lui nella storia dei Blues — 45 minuti più che sufficienti per chiudere la partita ed entrare nella storia del Chelsea. Cole Palmer è stato l'indiscusso MVP della sfida di ieri pomeriggio contro il Wolverhampton. La squadra di Liam Rosenior ha battuto 3-1 i padroni di casa, ultimi in classifica con solo 8 punti e ormai in Championship (Serie B), grazie alla tripletta del numero 20 inglese. Due reti su calci di rigore e uno su assist di Cucurella. Tolu Arokodare ha segnato il gol della bandiera per la squadra fanalino di coda.

La tripletta nel primo tempo contro i Wolves è stata la quarta per il classe 2002. Tutto in soli tre anni e quella di ieri ha un sapore molto speciale perché gli ha permesso di superare leggende come Jimmy Floyd-Hasselbaink, Didier Drogba e Frank Lampard, che hanno tutti realizzato tre triplette durante le loro lunghe carriere nella zona ovest di Londra. Da oggi il club londinese ha dunque un nuovo Re.

Un titolo che, per quanto riguarda le triplette, Palmer merita assolutamente perché con quella di ieri l'inglese va ad aggiornare un'altra speciale classifica: la tripletta di ieri è stata la terza più veloce del Chelsea nella storia della Premier League (38 minuti). Inoltre, il 22 enne detiene anche il record per la tripletta più veloce (29 minuti contro l'Everton) e la seconda più veloce (31 minuti contro il Brighton). E come se non bastasse, Palmer è diventato anche il primo giocatore nella storia della Premier League a realizzare tre triplette nel primo tempo.

Abbiamo finito? Assolutamente no! Con le tre reti al Wolverhampton, Palmer ha superato John Terry (41) al secondo posto per il maggior numero di gol segnati da giocatori inglesi per il Chelsea in Premier League (44). Prossimo obiettivo la leggenda Frank Lampard, che ha realizzato ben 147 gol.